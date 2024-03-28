https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936494109.html

"Очень смешно": над Зеленским поиздевались после встречи с делегацией ЕС

"Очень смешно": над Зеленским поиздевались после встречи с делегацией ЕС - РИА Новости, 28.03.2024

"Очень смешно": над Зеленским поиздевались после встречи с делегацией ЕС

Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию Владимира Зеленского, в которой он рассказал о беседе с делегацией Европейского парламента. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:01

2024-03-28T22:01

2024-03-28T22:31

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X высмеяли публикацию Владимира Зеленского, в которой он рассказал о беседе с делегацией Европейского парламента.По словам главы киевского режима, на встрече с депутатами он обсудил членство Украины в ЕС и призвал к скорейшему началу переговоров о вступлении."Кто скажет ему?" — пошутила That Girl, намекнув на отсутствие намерения ЕС принимать в состав союза Украину."Очень смешно. Каждый приходит к Зеленскому как будто он больной человек, которому нужна эмоциональная поддержка", — написал Gopnik Kot."Ты их видишь в последний раз. Они уйдут в отставку 9 июня", — напомнил Milosphere."Как гражданин Нидерландов, я никогда не просил Украину бороться за мою безопасность. Я также не хочу, чтобы Украина вступала в ЕС", — отметил LightTundra."Рано или поздно Европа и США прекратят поставки оружия, поскольку их собственная экономика терпит крах. Пришло время провести дружескую беседу с (президентом России Владимиром. — Прим. ред.) Путиным и найти мирное решение", — призвал Chaman Varshney.На саммите ЕС 14 декабря приняли решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил этим двум странам статус кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.В начале марта член Государственного совета Франции — высшей судебной инстанции по административным делам — юрист Арно Кларсфельд заявил, что Украине, где уничтожают русскую литературу и ставят памятники пособникам нацистов и предателей, например Степану Бандере, который участвовал в массовых убийствах украинцев и поляков в годы Второй мировой войны, не место в Евросоюзе.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936474724.html

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html

https://ria.ru/20240328/general-1936395462.html

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