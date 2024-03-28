https://ria.ru/20240328/zaym-1936380844.html

В Брянске посадили мошенников, выдававших займы под грабительские проценты

В Брянске посадили мошенников, выдававших займы под грабительские проценты - РИА Новости, 28.03.2024

В Брянске посадили мошенников, выдававших займы под грабительские проценты

Володарский районный суд Брянска приговорил к срокам от 5 до 6,5 лет заключения "процентщиков", незаконно выдававших людям займы под залог имущества, сообщили в РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:17

2024-03-28T14:17

2024-03-28T14:17

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Володарский районный суд Брянска приговорил к срокам от 5 до 6,5 лет заключения "процентщиков", незаконно выдававших людям займы под залог имущества, сообщили в СУСК по Брянской области и в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. По данным СУСК, 46-летний житель Смоленска, а также семейная пара, 45-летняя и 47-летний жители Брянска, признаны виновными в 24 эпизодах мошенничества незаконного предпринимательства: с 2014 по 2023 год они выдавали людям деньги под залог недвижимости по завышенной ставке 8-12% в месяц. Не будучи учредителями или руководителями кредитной или микрофинансовой организации, они вводили в заблуждение заемщиков, в том числе малообеспеченных и пожилых, относительно низкой годовой процентной ставки. Суммы займов варьировались от 50 тысяч до 6 миллионов рублей. "Часть недвижимости являлась единственным жильем заемщиков… От противоправных действий фигурантов уголовного дела пострадал 31 житель Брянской области. Совершенными преступлениями причинен ущерб на общую сумму более 28 миллионов рублей", – говорится в релизе СУСК. По данным суда, члены организованной группы заведомо знали, что у заемщиков не было стабильного дохода. При этом фигуранты избегали встреч с заемщиками, не появлялись в офисе и игнорировали телефонные звонки, тем самым "создавая условия для увеличения задолженности и исключая возможность погашения выданных займов". "Суд назначил фигурантам дела наказание: двум мужчинам - в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, женщине - в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, с предоставлением отсрочки наказания", – добавили в суде.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916438096.html

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происшествия, жилье, брянск, брянская область, смоленск, обманутые дольщики в россии