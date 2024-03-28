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Собянин: первые 46 заявок на гранты для развития бизнеса одобрены в Москве
Собянин: первые 46 заявок на гранты для развития бизнеса одобрены в Москве - РИА Новости, 28.03.2024
Собянин: первые 46 заявок на гранты для развития бизнеса одобрены в Москве
Москва одобрила первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:52
2024-03-28T20:52
2024-03-28T20:52
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Москва одобрила первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Москва одобрила первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности. Общий размер финансовой помощи — больше 133 миллионов рублей", - рассказал Собянин. По его словам, помощь получат производители оборудования в сфере транспортной и городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, производства пищевой продукции, металлообработки и полиграфии и другие. "Среди них: компания, занимающаяся изготовлением и обработкой стекла; производитель плодородных грунтов, натуральных реагентов, минеральных удобрений и строительных материалов; резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", который выпускает инновационные препараты для косметологии", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что грант на оборудование — одна из самых популярных мер поддержки среди московского бизнеса. В 2023 году 448 предприятий получили свыше 2 миллиардов рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сергей собянин, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Москва, Сергей Собянин, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Москва одобрила первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности, сообщил
в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва одобрила первые в этом году 46 заявок на получение грантов на развитие деятельности. Общий размер финансовой помощи — больше 133 миллионов рублей", - рассказал Собянин.
По его словам, помощь получат производители оборудования в сфере транспортной и городской инфраструктуры, сельского и лесного хозяйства, производства пищевой продукции, металлообработки и полиграфии и другие.
«
"Среди них: компания, занимающаяся изготовлением и обработкой стекла; производитель плодородных грунтов, натуральных реагентов, минеральных удобрений и строительных материалов; резидент особой экономической зоны "Технополис Москва", который выпускает инновационные препараты для косметологии", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что грант на оборудование — одна из самых популярных мер поддержки среди московского бизнеса. В 2023 году 448 предприятий получили свыше 2 миллиардов рублей.