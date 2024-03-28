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СМИ: итальянская аристократка оставила родню "с носом", завещав все сиделке - РИА Новости, 28.03.2024
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01:44 28.03.2024 (обновлено: 02:24 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/zaveschanie-1936285572.html
СМИ: итальянская аристократка оставила родню "с носом", завещав все сиделке
СМИ: итальянская аристократка оставила родню "с носом", завещав все сиделке - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: итальянская аристократка оставила родню "с носом", завещав все сиделке
Аристократка из итальянского города Роверето в северной провинции Тренто завещала свое состояние в пять миллионов евро сиделке, оставив ни с чем десятерых... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T01:44
2024-03-28T02:24
в мире
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РИМ, 28 мар – РИА Новости. Аристократка из итальянского города Роверето в северной провинции Тренто завещала свое состояние в пять миллионов евро сиделке, оставив ни с чем десятерых племянников, сообщила местная газета L'Adige.Мария Мафатти, потомок знатной семьи, скончалась в ноябре прошлого года в возрасте 80 лет. Она не была замужем и не оставила прямых наследников. Ее имущество, включающее квартиры, исторический особняк и средства на банковских счетах, оценивается в пять миллионов евро. Все это она завещала Мафатти, которая ухаживала за ней в последние годы ее жизни.После обнародования завещания родственники женщины обратились к адвокату и написали заявление в прокуратуру. По их версии, сиделка воспользовалась беспомощным состоянием подопечной и подправила завещание в свою пользу. На время разбирательства прокуратура наследство аристократки заморозила.
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в мире
В мире
СМИ: итальянская аристократка оставила родню "с носом", завещав все сиделке

L'Adige: итальянка лишила родню наследства, завещав сиделке пять миллионов евро

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
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РИМ, 28 мар – РИА Новости. Аристократка из итальянского города Роверето в северной провинции Тренто завещала свое состояние в пять миллионов евро сиделке, оставив ни с чем десятерых племянников, сообщила местная газета L'Adige.
Мария Мафатти, потомок знатной семьи, скончалась в ноябре прошлого года в возрасте 80 лет. Она не была замужем и не оставила прямых наследников. Ее имущество, включающее квартиры, исторический особняк и средства на банковских счетах, оценивается в пять миллионов евро. Все это она завещала Мафатти, которая ухаживала за ней в последние годы ее жизни.
После обнародования завещания родственники женщины обратились к адвокату и написали заявление в прокуратуру. По их версии, сиделка воспользовалась беспомощным состоянием подопечной и подправила завещание в свою пользу. На время разбирательства прокуратура наследство аристократки заморозила.
Изучение документов - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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