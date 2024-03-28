https://ria.ru/20240328/zasedanie-1936500944.html

Страны Запада не дали провести заседание СБ ООН по Югославии

Страны Запада не дали провести заседание СБ ООН по Югославии - РИА Новости, 28.03.2024

Страны Запада не дали провести заседание СБ ООН по Югославии

Страны Запада вновь не дали провести запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теме произошедших 25 лет назад бомбардировок Югославии,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T23:18

2024-03-28T23:18

2024-03-28T23:28

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ООН, 28 мар — РИА Новости. Страны Запада вновь не дали провести запрошенное Россией заседание Совета Безопасности ООН по теме произошедших 25 лет назад бомбардировок Югославии, осуществленных НАТО, передает корреспондент РИА Новости. Франция вновь попросила вынести на процедурное голосование повестку дня сегодняшнего заседания. За проведение заседания проголосовали РФ, Китай, Алжир, Сьерра-Леоне и еще два государства. Воздержались остальные девять стран СБ ООН, включая США, Францию, Британию. Сегодняшнее заседание Москва запросила после того, как в понедельник Франция и США сорвали проведение заседания по СБ ООН по этой теме. Тогда французский представитель при ООН заявил, что эта тема неактуальна и что с Францией якобы никто повестку заседаний на этот день не согласовывал. Несмотря на то что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку, Париж добился вынесения вопроса на голосование, и в итоге заседание не состоялось. В постпредстве РФ заявили, что истинная причина срыва заключается в том, что представители стран Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН натовских бомбардировок Югославии. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

https://ria.ru/20240328/kosovo-1936393164.html

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