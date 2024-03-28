https://ria.ru/20240328/zaporozhe-1936360281.html

Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ

Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024

Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ

Работа украинской ПВО минувшей ночью привела к повреждению жилых домов во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:03

2024-03-28T13:03

2024-03-28T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Работа украинской ПВО минувшей ночью привела к повреждению жилых домов во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Вследствие работы ПВО боевиков ВСУ разрушения получил частный сектор. По жилым домам ударила украинская ПВО", - сказал Рогов. По его словам, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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