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Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/zaporozhe-1936360281.html
Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ
Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ
Работа украинской ПВО минувшей ночью привела к повреждению жилых домов во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:03
2024-03-28T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожье
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Работа украинской ПВО минувшей ночью привела к повреждению жилых домов во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Вследствие работы ПВО боевиков ВСУ разрушения получил частный сектор. По жилым домам ударила украинская ПВО", - сказал Рогов. По его словам, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240220/zaporozhe-1928432378.html
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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожье, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина
Рогов сообщил о повреждении жилых домов в Запорожье из-за работы ПВО ВСУ

Рогов: работа украинской ПВО привела к повреждению жилых домов в Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Работа украинской ПВО минувшей ночью привела к повреждению жилых домов во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Вследствие работы ПВО боевиков ВСУ разрушения получил частный сектор. По жилым домам ударила украинская ПВО", - сказал Рогов. По его словам, информация о масштабах разрушения и пострадавших уточняется.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию.
В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожьеЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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