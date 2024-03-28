https://ria.ru/20240328/zaporozhe-1936354418.html

СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье

СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье

Транспортная инфраструктура подверглась обстрелам в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:33

2024-03-28T12:33

2024-03-28T12:33

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Транспортная инфраструктура подверглась обстрелам в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Последствия обстрела Запорожья - была атакована транспортная инфраструктура, сообщают силы обороны юга", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936090383.html

https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожье, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины