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СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/zaporozhe-1936354418.html
СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье
СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье
Транспортная инфраструктура подверглась обстрелам в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:33
2024-03-28T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Транспортная инфраструктура подверглась обстрелам в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Последствия обстрела Запорожья - была атакована транспортная инфраструктура, сообщают силы обороны юга", - говорится в сообщении издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936090383.html
https://ria.ru/20240326/dneproges-1935851898.html
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в мире, запорожье, запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили об обстрелах транспортной инфраструктуры в городе Запорожье

"Страна": в подконтрольном ВСУ Запорожье обстреляли транспортную инфраструктуру

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Транспортная инфраструктура подверглась обстрелам в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Последствия обстрела Запорожья - была атакована транспортная инфраструктура, сообщают силы обороны юга", - говорится в сообщении издания.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области
27 марта, 09:11
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Кадры пожара после ударов по ДнепроГЭС
Восстановлением Днепрогэс займется Россия, уверен Рогов
26 марта, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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