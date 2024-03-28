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Еще два жителя Японии умерли после приема пищевой добавки - РИА Новости, 28.03.2024
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06:02 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/yaponiya-1936293929.html
Еще два жителя Японии умерли после приема пищевой добавки
Еще два жителя Японии умерли после приема пищевой добавки - РИА Новости, 28.03.2024
Еще два жителя Японии умерли после приема пищевой добавки
Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical сообщила о еще двух умерших, которые до этого принимали ее пищевую добавку. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T06:02
2024-03-28T06:02
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япония
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ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical сообщила о еще двух умерших, которые до этого принимали ее пищевую добавку. "Вчера (27 марта) поступило известие от семьи погибшего из-за болезни почек человека, принимавшего добавку Beni-koji Cholesterol Help. Также 27 марта стало известно от родственников о смерти еще одного человека, употреблявшего добавку с 2021 года", – сообщила компания. На прошлой неделе стало известно о первом случае смерти от заболевания почек человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса. На основании данных о заказах на имя этого человека было установлено, что покойный мог принимать добавки в течение последних трех лет. Последний заказ, согласно документам компании, был датирован февралем 2024 года. До сих пор сообщалось о двух случаях смерти и 106 случаях госпитализации. В большинстве случаев речь идет о людях, принимавших добавку, выпущенную в сентябре прошлого года. В среду власти Осаки, где расположен завод компании, потребовали отзыва 1 миллиона добавок с содержанием ферментированного красного риса. Выяснилось, что первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ. Анализ продукции выявил наличие компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". 22 марта Kobayashi Pharmaceutical заявила об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также выступила с просьбой к 52 компаниям-партнерам, которым поставляет ингредиенты, также остановить продажу их продукции. Уточнения о том, какие компоненты, "которые не были предусмотрены компанией", были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей, в документах компании не содержится.
https://ria.ru/20240321/samolechenie-1934666361.html
https://ria.ru/20240328/kishechnaya_palochka-1936292848.html
https://ria.ru/20240327/bad-1936195774.html
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осака (город), япония
Осака (город), Япония
Еще два жителя Японии умерли после приема пищевой добавки

Японская компания сообщила о еще двух умерших после приема пищевой добавки

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра устанавливает капельницу
Медсестра устанавливает капельницу - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра устанавливает капельницу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 мар – РИА Новости. Японская фармацевтическая компания Kobayashi Pharmaceutical сообщила о еще двух умерших, которые до этого принимали ее пищевую добавку.
"Вчера (27 марта) поступило известие от семьи погибшего из-за болезни почек человека, принимавшего добавку Beni-koji Cholesterol Help. Также 27 марта стало известно от родственников о смерти еще одного человека, употреблявшего добавку с 2021 года", – сообщила компания.
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На прошлой неделе стало известно о первом случае смерти от заболевания почек человека, продолжительное время принимавшего пищевые добавки с содержанием красного дрожжевого риса. На основании данных о заказах на имя этого человека было установлено, что покойный мог принимать добавки в течение последних трех лет. Последний заказ, согласно документам компании, был датирован февралем 2024 года.
До сих пор сообщалось о двух случаях смерти и 106 случаях госпитализации. В большинстве случаев речь идет о людях, принимавших добавку, выпущенную в сентябре прошлого года.
В среду власти Осаки, где расположен завод компании, потребовали отзыва 1 миллиона добавок с содержанием ферментированного красного риса. Выяснилось, что первые сообщения о случаях ухудшения здоровья вплоть до госпитализации после приема добавки, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, начали поступать в компанию в январе этого года. Тогда было известно лишь о шести случаях госпитализации, при этом одному из пациентов потребовался диализ.
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Анализ продукции выявил наличие компонентов, "которые не были предусмотрены компанией". 22 марта Kobayashi Pharmaceutical заявила об отзыве всей продукции, содержащей красный дрожжевой рис, а также выступила с просьбой к 52 компаниям-партнерам, которым поставляет ингредиенты, также остановить продажу их продукции.
Уточнения о том, какие компоненты, "которые не были предусмотрены компанией", были найдены в продукции, и что именно могло вызвать развитие заболеваний у людей, в документах компании не содержится.
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