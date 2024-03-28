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Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже - РИА Новости, 28.03.2024
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20:33 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/yandex-1936481263.html
Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже
Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже - РИА Новости, 28.03.2024
Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже
Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу - МКПАО... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:33
2024-03-28T20:33
экономика
финляндия
яндекс
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу - МКПАО "Яндекс", сообщается в релизе "Яндекса". "Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний "Яндекса" и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Эти активы переданы будущей головной компании "Яндекса" - МКПАО "Яндекс", которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.", - сказано в сообщении. Как и было указано ранее, в этот периметр вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии. Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании МКПАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
https://ria.ru/20240307/yandeks-1931840808.html
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экономика, финляндия, яндекс
Экономика, Финляндия, Яндекс
Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже

Нидерландская Yandex N.V. провела реорганизацию и подготовила активы к продаже

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип Яндекса
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Yandex N.V. провела реорганизацию группы и подготовила активы для сделки по продаже консорциуму частных инвесторов, передав их российскому юрлицу - МКПАО "Яндекс", сообщается в релизе "Яндекса".
"Нидерландская Yandex N.V. провела внутреннюю реорганизацию группы компаний "Яндекса" и сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Эти активы переданы будущей головной компании "Яндекса" - МКПАО "Яндекс", которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.", - сказано в сообщении.
Как и было указано ранее, в этот периметр вошли все бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырёх зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании МКПАО "Яндекс" будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В "Яндексе" рассказали об этапах продажи основного бизнеса
7 марта, 22:48
 
ЭкономикаФинляндияЯндекс
 
 
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