https://ria.ru/20240328/yacheyki-1936378498.html

В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек

В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек - РИА Новости, 28.03.2024

В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек

Пять террористических ячеек обезвредили силовые структуры в Дагестане в 2023 году, 17 человек задержаны за причастность к экстремистской и террористической... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:10

2024-03-28T14:10

2024-03-28T14:10

происшествия

махачкала

каспийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg

МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Пять террористических ячеек обезвредили силовые структуры в Дагестане в 2023 году, 17 человек задержаны за причастность к экстремистской и террористической деятельности, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов. "Совместно с органами госбезопасности обезврежено пять законспирированных террористических ячеек в городе Махачкале, Каспийске, Гергебильском, Кумторкалинском и Докузпаринском районах. Задержаны 17 лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, склонено к явке с повинной четыре (человека), при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы три преступника", – сказал Магомедов, выступая на сессии парламента республики с отчетом о работе полиции за 2023 год. По его словам, у участников бандподполья изъято 256 единиц огнестрельного оружия, 76 гранат, три самодельных взрывных устройства, более 22 тысяч патронов. Всего за минувший год в республике зарегистрировали 310 преступлений террористического характера и 26 экстремистской направленности, но подавляющее большинство из них были совершены в прошлые годы и только выявлены в 2023-м.

https://ria.ru/20240129/primore-1924051053.html

https://ria.ru/20240321/sud-1934593913.html

махачкала

каспийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала, каспийск