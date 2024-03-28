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В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек - РИА Новости, 28.03.2024
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14:10 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/yacheyki-1936378498.html
В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек
В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек - РИА Новости, 28.03.2024
В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек
Пять террористических ячеек обезвредили силовые структуры в Дагестане в 2023 году, 17 человек задержаны за причастность к экстремистской и террористической... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:10
2024-03-28T14:10
происшествия
махачкала
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Пять террористических ячеек обезвредили силовые структуры в Дагестане в 2023 году, 17 человек задержаны за причастность к экстремистской и террористической деятельности, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов. "Совместно с органами госбезопасности обезврежено пять законспирированных террористических ячеек в городе Махачкале, Каспийске, Гергебильском, Кумторкалинском и Докузпаринском районах. Задержаны 17 лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, склонено к явке с повинной четыре (человека), при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы три преступника", – сказал Магомедов, выступая на сессии парламента республики с отчетом о работе полиции за 2023 год. По его словам, у участников бандподполья изъято 256 единиц огнестрельного оружия, 76 гранат, три самодельных взрывных устройства, более 22 тысяч патронов. Всего за минувший год в республике зарегистрировали 310 преступлений террористического характера и 26 экстремистской направленности, но подавляющее большинство из них были совершены в прошлые годы и только выявлены в 2023-м.
https://ria.ru/20240129/primore-1924051053.html
https://ria.ru/20240321/sud-1934593913.html
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происшествия, махачкала, каспийск
Происшествия, Махачкала, Каспийск
В Дагестане обезвредили пять террористических ячеек

МВД: в Дагестане обезвредили пять террористических ячеек

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МАХАЧКАЛА, 28 мар - РИА Новости. Пять террористических ячеек обезвредили силовые структуры в Дагестане в 2023 году, 17 человек задержаны за причастность к экстремистской и террористической деятельности, сообщил министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов.
"Совместно с органами госбезопасности обезврежено пять законспирированных террористических ячеек в городе Махачкале, Каспийске, Гергебильском, Кумторкалинском и Докузпаринском районах. Задержаны 17 лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, склонено к явке с повинной четыре (человека), при оказании вооруженного сопротивления нейтрализованы три преступника", – сказал Магомедов, выступая на сессии парламента республики с отчетом о работе полиции за 2023 год.
Наручники - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
В Приморье в 2023 году выявили почти 30 террористических преступлений
29 января, 04:53
По его словам, у участников бандподполья изъято 256 единиц огнестрельного оружия, 76 гранат, три самодельных взрывных устройства, более 22 тысяч патронов.
Всего за минувший год в республике зарегистрировали 310 преступлений террористического характера и 26 экстремистской направленности, но подавляющее большинство из них были совершены в прошлые годы и только выявлены в 2023-м.
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