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Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова

Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова - РИА Новости, 28.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова

Взрывы прогремели в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:08

2024-03-28T16:08

2024-03-28T16:08

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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