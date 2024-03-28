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Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова
Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова
Взрывы прогремели в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:08
2024-03-28T16:08
2024-03-28T16:08
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в окрестностях Харькова
"Общественное": в окрестностях Харькова прогремели взрывы