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В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2024
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:24
2024-03-28T09:24
2024-03-28T09:24
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, в Одесской, а также соседней Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина
В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Одессе прогремел взрыв