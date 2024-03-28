https://ria.ru/20240328/vzryv-1936309349.html

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.03.2024

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ

Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:24

2024-03-28T09:24

2024-03-28T09:24

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Одессе, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным официального ресурса оповещения граждан, в Одесской, а также соседней Николаевской областях Украины звучит воздушная тревога. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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одесса

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в мире, одесса, украина