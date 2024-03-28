Житель Брянска получил десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ
Житель Брянска, пытавшийся уехать воевать за ВСУ, получил десять лет колонии
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Житель Брянска, собиравшийся принимать участие в боевых действиях на стороне Украины, получил 10 лет колонии строгого режима, в том числе за покушение на государственную измену, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"Брянский областной суд вынес приговор жителю Брянска 2000 года рождения, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену…), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов)", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что молодой человек негативно относился к специальной военной операции и решил перейти на сторону противника для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. По инструкциям украинского куратора фигурант оформил загранпаспорт, чтобы попасть на Украину транзитом через Стамбул, купил путёвку для создания видимости турпоездки в Турцию и даже приготовил патроны, добавили в пресс-службе.
"Уволившись с работы, молодой человек собрал дорожную сумку, где хранились указанные боеприпасы, и отправился на железнодорожный вокзал "Брянск-Орловский", чтобы уехать в Москву и далее перебраться в Турцию и на Украину согласно намеченному плану. Там же на вокзале он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", – указывается в сообщении. Как уточняется, подсудимый полностью признал вину и рассказал, что с жителями Украины он общался в чатах компьютерных игр.
"По совокупности преступлений приговором суда виновному окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в пресс-службе.
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