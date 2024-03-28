https://ria.ru/20240328/vsu-1936461166.html

Житель Брянска получил десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

Житель Брянска получил десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024

Житель Брянска получил десять лет за намерение воевать на стороне ВСУ

Житель Брянска, собиравшийся принимать участие в боевых действиях на стороне Украины, получил 10 лет колонии строгого режима, в том числе за покушение на... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:43

2024-03-28T18:43

2024-03-28T18:43

специальная военная операция на украине

безопасность

брянск

россия

брянский областной суд

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Житель Брянска, собиравшийся принимать участие в боевых действиях на стороне Украины, получил 10 лет колонии строгого режима, в том числе за покушение на государственную измену, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "Брянский областной суд вынес приговор жителю Брянска 2000 года рождения, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену…), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов)", – говорится в сообщении. Отмечается, что молодой человек негативно относился к специальной военной операции и решил перейти на сторону противника для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ. По инструкциям украинского куратора фигурант оформил загранпаспорт, чтобы попасть на Украину транзитом через Стамбул, купил путёвку для создания видимости турпоездки в Турцию и даже приготовил патроны, добавили в пресс-службе. "Уволившись с работы, молодой человек собрал дорожную сумку, где хранились указанные боеприпасы, и отправился на железнодорожный вокзал "Брянск-Орловский", чтобы уехать в Москву и далее перебраться в Турцию и на Украину согласно намеченному плану. Там же на вокзале он был задержан сотрудниками правоохранительных органов", – указывается в сообщении. Как уточняется, подсудимый полностью признал вину и рассказал, что с жителями Украины он общался в чатах компьютерных игр. "По совокупности преступлений приговором суда виновному окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231214/prigovor-1915911277.html

https://ria.ru/20231129/gosizmena-1912527818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, брянск, россия, брянский областной суд, украина, вооруженные силы украины