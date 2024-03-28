Рейтинг@Mail.ru
Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/vstrechi-1936410402.html
Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении
Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении - РИА Новости, 28.03.2024
Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении
Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:51
2024-03-28T15:51
экономика
армения
россия
российский экспортный центр (рэц)
ереван
экспорт
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936409646_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_03e16ffbe5de2d70fbec337968a39f16.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами из Армении, бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ), говорится в сообщении центра."16 предприятий из России представили кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, специи, готовую продукцию из зерновых и продукты для здорового питания. Особый интерес у армянских компаний вызвала мясная продукция, а также такие нишевые продукты, как безлактозное мороженое и постные протеиновые батончики", - сообщает РЭЦ.Искать новых партнеров в Ереван при поддержке РЭЦ приехали как крупные производители, уже давно работающие в Армении, так и небольшие компании, которые только планируют закрепиться на местном рынке.Оценить российские продукты и обсудить возможности сотрудничества с экспортерами смогли более 50 заинтересованных компаний из Армении, в числе которых крупнейшие торговые сети, импортеры и дистрибьюторы, а также поставщики продукции для ресторанов, кафе и отелей. По предварительным оценкам РЭЦ, потенциал переговоров превысил 6,75 миллиона долларов.Помимо деловых встреч, которые обычно проходят на деловых миссиях, для участников бизнес-миссии были также организованы дегустационные столы и неформальный нетворкинг.Отметим также, что проведение бизнес-миссии в Армении поддержали на высоком уровне. Так, на церемонии открытия выступили заместитель министра экономики Армении Ашхен Ширванян и вице-президент Торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.Узнать подробнее об условиях участия в деловых миссиях Российского экспортного центра, а также подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20240320/sertifikat-1934452612.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936409646_71:0:1208:853_1920x0_80_0_0_61452727c40a5d0aafd404417a85d3be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), ереван, экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Армения, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ереван, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении

© Фото : пресс-служба РЭЦКомпании из РФ провели более 150 встреч с крупнейшими торговыми сетями Армении
Компании из РФ провели более 150 встреч с крупнейшими торговыми сетями Армении - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Компании из РФ провели более 150 встреч с крупнейшими торговыми сетями Армении
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами из Армении, бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ), говорится в сообщении центра.
"16 предприятий из России представили кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, специи, готовую продукцию из зерновых и продукты для здорового питания. Особый интерес у армянских компаний вызвала мясная продукция, а также такие нишевые продукты, как безлактозное мороженое и постные протеиновые батончики", - сообщает РЭЦ.
Искать новых партнеров в Ереван при поддержке РЭЦ приехали как крупные производители, уже давно работающие в Армении, так и небольшие компании, которые только планируют закрепиться на местном рынке.
Оценить российские продукты и обсудить возможности сотрудничества с экспортерами смогли более 50 заинтересованных компаний из Армении, в числе которых крупнейшие торговые сети, импортеры и дистрибьюторы, а также поставщики продукции для ресторанов, кафе и отелей. По предварительным оценкам РЭЦ, потенциал переговоров превысил 6,75 миллиона долларов.
Помимо деловых встреч, которые обычно проходят на деловых миссиях, для участников бизнес-миссии были также организованы дегустационные столы и неформальный нетворкинг.
Участники Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
РЭЦ расширил возможности получения сертификата "Сделано в России"
20 марта, 13:27
Отметим также, что проведение бизнес-миссии в Армении поддержали на высоком уровне. Так, на церемонии открытия выступили заместитель министра экономики Армении Ашхен Ширванян и вице-президент Торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.
Узнать подробнее об условиях участия в деловых миссиях Российского экспортного центра, а также подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
 
ЭкономикаАрменияРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЕреванЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала