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Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении

Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении - РИА Новости, 28.03.2024

Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении

Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:51

2024-03-28T15:51

2024-03-28T15:51

экономика

армения

россия

российский экспортный центр (рэц)

ереван

экспорт

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами из Армении, бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ), говорится в сообщении центра."16 предприятий из России представили кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, специи, готовую продукцию из зерновых и продукты для здорового питания. Особый интерес у армянских компаний вызвала мясная продукция, а также такие нишевые продукты, как безлактозное мороженое и постные протеиновые батончики", - сообщает РЭЦ.Искать новых партнеров в Ереван при поддержке РЭЦ приехали как крупные производители, уже давно работающие в Армении, так и небольшие компании, которые только планируют закрепиться на местном рынке.Оценить российские продукты и обсудить возможности сотрудничества с экспортерами смогли более 50 заинтересованных компаний из Армении, в числе которых крупнейшие торговые сети, импортеры и дистрибьюторы, а также поставщики продукции для ресторанов, кафе и отелей. По предварительным оценкам РЭЦ, потенциал переговоров превысил 6,75 миллиона долларов.Помимо деловых встреч, которые обычно проходят на деловых миссиях, для участников бизнес-миссии были также организованы дегустационные столы и неформальный нетворкинг.Отметим также, что проведение бизнес-миссии в Армении поддержали на высоком уровне. Так, на церемонии открытия выступили заместитель министра экономики Армении Ашхен Ширванян и вице-президент Торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.Узнать подробнее об условиях участия в деловых миссиях Российского экспортного центра, а также подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), ереван, экспорт, вэб.рф (вэб)