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Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении
Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении - РИА Новости, 28.03.2024
Компании из России провели более 150 встреч с торговыми сетями Армении
Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:51
2024-03-28T15:51
2024-03-28T15:51
экономика
армения
россия
российский экспортный центр (рэц)
ереван
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами из Армении, бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ), говорится в сообщении центра."16 предприятий из России представили кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, специи, готовую продукцию из зерновых и продукты для здорового питания. Особый интерес у армянских компаний вызвала мясная продукция, а также такие нишевые продукты, как безлактозное мороженое и постные протеиновые батончики", - сообщает РЭЦ.Искать новых партнеров в Ереван при поддержке РЭЦ приехали как крупные производители, уже давно работающие в Армении, так и небольшие компании, которые только планируют закрепиться на местном рынке.Оценить российские продукты и обсудить возможности сотрудничества с экспортерами смогли более 50 заинтересованных компаний из Армении, в числе которых крупнейшие торговые сети, импортеры и дистрибьюторы, а также поставщики продукции для ресторанов, кафе и отелей. По предварительным оценкам РЭЦ, потенциал переговоров превысил 6,75 миллиона долларов.Помимо деловых встреч, которые обычно проходят на деловых миссиях, для участников бизнес-миссии были также организованы дегустационные столы и неформальный нетворкинг.Отметим также, что проведение бизнес-миссии в Армении поддержали на высоком уровне. Так, на церемонии открытия выступили заместитель министра экономики Армении Ашхен Ширванян и вице-президент Торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.Узнать подробнее об условиях участия в деловых миссиях Российского экспортного центра, а также подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, россия, российский экспортный центр (рэц), ереван, экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Армения, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Ереван, Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Двухдневная деловая миссия российских компаний–производителей продуктов питания "Сделано в России" завершилась в Ереване, в ходе нее участники провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами из Армении, бизнес-миссию организовал Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ), говорится в сообщении центра.
"16 предприятий из России представили кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, специи, готовую продукцию из зерновых и продукты для здорового питания. Особый интерес у армянских компаний вызвала мясная продукция, а также такие нишевые продукты, как безлактозное мороженое и постные протеиновые батончики", - сообщает РЭЦ.
Искать новых партнеров в Ереван при поддержке РЭЦ
приехали как крупные производители, уже давно работающие в Армении, так и небольшие компании, которые только планируют закрепиться на местном рынке.
Оценить российские продукты и обсудить возможности сотрудничества с экспортерами смогли более 50 заинтересованных компаний из Армении, в числе которых крупнейшие торговые сети, импортеры и дистрибьюторы, а также поставщики продукции для ресторанов, кафе и отелей. По предварительным оценкам РЭЦ, потенциал переговоров превысил 6,75 миллиона долларов.
Помимо деловых встреч, которые обычно проходят на деловых миссиях, для участников бизнес-миссии были также организованы дегустационные столы и неформальный нетворкинг.
Отметим также, что проведение бизнес-миссии в Армении поддержали на высоком уровне. Так, на церемонии открытия выступили заместитель министра экономики Армении Ашхен Ширванян и вице-президент Торгово-промышленной палаты Армении Карен Иванов.
Узнать подробнее об условиях участия в деловых миссиях Российского экспортного центра, а также подобрать мероприятие бизнес может на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".