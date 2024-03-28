Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже ищут участников драки в центре города - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/voronezh-1936354555.html
В Воронеже ищут участников драки в центре города
В Воронеже ищут участников драки в центре города - РИА Новости, 28.03.2024
В Воронеже ищут участников драки в центре города
Полицейские устанавливают участников попавшей на видео драки в центре Воронежа, сообщил в четверг журналистам представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:34
2024-03-28T12:34
происшествия
воронеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Полицейские устанавливают участников попавшей на видео драки в центре Воронежа, сообщил в четверг журналистам представитель ГУМВД по региону. Видео драки на центральной улице Воронежа - проспекте Революции - появилось вечером в среду в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и других каналах, вызвав резонанс. Судя по кадрам, в драке приняли участие четверо молодых людей с одной стороны и мужчина в желтой куртке - с другой. Один из молодых людей после нескольких ударов остался лежать на асфальте. "В отдел полиции №6 УМВД по Воронежу обратился местный житель (на видео в желтой куртке) с заявлением о принятии мер к розыску телефона, утраченного им в ходе драки, а также установлению лиц, причинивших ему телесные повреждения", - сообщил представитель ГУМВД. По его словам, сотрудники полиции проводят "оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта". Также выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240320/draka-1934424981.html
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже ищут участников драки в центре города

Полиция ищет участников драки в центре Воронежа

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Полицейские устанавливают участников попавшей на видео драки в центре Воронежа, сообщил в четверг журналистам представитель ГУМВД по региону.
Видео драки на центральной улице Воронежа - проспекте Революции - появилось вечером в среду в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и других каналах, вызвав резонанс. Судя по кадрам, в драке приняли участие четверо молодых людей с одной стороны и мужчина в желтой куртке - с другой. Один из молодых людей после нескольких ударов остался лежать на асфальте.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Ульяновске задержали пятого участника массовой драки у бара
20 марта, 12:02
«
"В отдел полиции №6 УМВД по Воронежу обратился местный житель (на видео в желтой куртке) с заявлением о принятии мер к розыску телефона, утраченного им в ходе драки, а также установлению лиц, причинивших ему телесные повреждения", - сообщил представитель ГУМВД.
По его словам, сотрудники полиции проводят "оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта". Также выясняются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
В Москве более 20 человек устроили массовую драку
6 декабря 2023, 22:56
 
ПроисшествияВоронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала