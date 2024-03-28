https://ria.ru/20240328/voronezh-1936354555.html
В Воронеже ищут участников драки в центре города
В Воронеже ищут участников драки в центре города - РИА Новости, 28.03.2024
В Воронеже ищут участников драки в центре города
Полицейские устанавливают участников попавшей на видео драки в центре Воронежа, сообщил в четверг журналистам представитель ГУМВД по региону. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:34
2024-03-28T12:34
2024-03-28T12:34
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ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Полицейские устанавливают участников попавшей на видео драки в центре Воронежа, сообщил в четверг журналистам представитель ГУМВД по региону. Видео драки на центральной улице Воронежа - проспекте Революции - появилось вечером в среду в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и других каналах, вызвав резонанс. Судя по кадрам, в драке приняли участие четверо молодых людей с одной стороны и мужчина в желтой куртке - с другой. Один из молодых людей после нескольких ударов остался лежать на асфальте. "В отдел полиции №6 УМВД по Воронежу обратился местный житель (на видео в желтой куртке) с заявлением о принятии мер к розыску телефона, утраченного им в ходе драки, а также установлению лиц, причинивших ему телесные повреждения", - сообщил представитель ГУМВД. По его словам, сотрудники полиции проводят "оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта". Также выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240320/draka-1934424981.html
https://ria.ru/20231206/draka-1914235167.html
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происшествия, воронеж
В Воронеже ищут участников драки в центре города
Полиция ищет участников драки в центре Воронежа
ВОРОНЕЖ, 28 мар - РИА Новости. Полицейские устанавливают участников попавшей на видео драки в центре Воронежа, сообщил в четверг журналистам представитель ГУМВД по региону.
Видео драки на центральной улице Воронежа - проспекте Революции - появилось вечером в среду в Telegram-канале "Мой и твой Воронеж", а затем и других каналах, вызвав резонанс. Судя по кадрам, в драке приняли участие четверо молодых людей с одной стороны и мужчина в желтой куртке - с другой. Один из молодых людей после нескольких ударов остался лежать на асфальте.
«
"В отдел полиции №6 УМВД по Воронежу обратился местный житель (на видео в желтой куртке) с заявлением о принятии мер к розыску телефона, утраченного им в ходе драки, а также установлению лиц, причинивших ему телесные повреждения", - сообщил представитель ГУМВД.
По его словам, сотрудники полиции проводят "оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление участников конфликта". Также выясняются все обстоятельства произошедшего.