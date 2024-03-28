https://ria.ru/20240328/voditelskie_prava-1936287645.html

В России изменятся требования для получения водительских прав

В России изменятся требования для получения водительских прав - РИА Новости, 28.03.2024

В России изменятся требования для получения водительских прав

В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T02:52

2024-03-28T02:52

2024-03-28T05:43

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общество

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства."Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", — говорится в документе.В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.

https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20240131/prava-1924648258.html

https://ria.ru/20240327/vozhdenie-1936066429.html

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