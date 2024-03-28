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В России изменятся требования для получения водительских прав - РИА Новости, 28.03.2024
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02:52 28.03.2024 (обновлено: 05:43 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/voditelskie_prava-1936287645.html
В России изменятся требования для получения водительских прав
В России изменятся требования для получения водительских прав - РИА Новости, 28.03.2024
В России изменятся требования для получения водительских прав
В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T02:52
2024-03-28T05:43
россия
общество
авто
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства.&quot;Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета&quot;, — говорится в документе.В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения. Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html
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россия, общество, авто
Россия, Общество, Авто
В России изменятся требования для получения водительских прав

В России с 1 апреля для получения водительских прав начнут требовать СНИЛС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВо время практических занятий в автошколе
Во время практических занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во время практических занятий в автошколе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения необходимо будет предоставить СНИЛС, следует из постановления правительства.
«

"Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счета — за исключением случаев, когда заявителями являются сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие страхового номера индивидуального лицевого счета", — говорится в документе.

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В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.
Кроме того, согласно постановлению, кандидату в водители необходимо будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык таких иностранных документов, как: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу им экзамена и выдачу российских прав.
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Аналогичные документы понадобятся и для замены водительского удостоверения.
Соответствующие изменения вступают в силу 1 апреля.
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