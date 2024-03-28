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В России заявили об обеспеченности вакцинами от опасных болезней животных - РИА Новости, 28.03.2024
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13:55 28.03.2024 (обновлено: 14:40 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/vaktsiny-1936373061.html
В России заявили об обеспеченности вакцинами от опасных болезней животных
В России заявили об обеспеченности вакцинами от опасных болезней животных - РИА Новости, 28.03.2024
В России заявили об обеспеченности вакцинами от опасных болезней животных
Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:55
2024-03-28T14:40
экономика
здоровье - общество
россия
дмитрий патрушев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. "Отечественное производство вакцин для животных, бесспорно, растет. Сейчас его объем почти на 40% выше, чем в 2021 году. По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора", - сообщил министр. "У нас большие планы по наращиванию производства. Поэтому развитие свиноводства и птицеводства не должно буксовать", - заметил министр, связав обеспеченность ветпрепаратами со стабильностью в животноводстве. "Только в 2023 году были созданы 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, из которых 9 уже зарегистрированы и активно реализуются на рынке. Но надо продолжать расти и постепенно уходить от импорта, создавая новые виды эффективных вакцин", - сказал Патрушев. Он подчеркнул, что Россия, несмотря на текущую ситуацию, сохраняет рабочие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения животных, и обозначил задачу по дальнейшему выполнению обязательств, взятых перед организацией. "Россия имеет официальные статусы благополучия по четырем болезням животных. Для их поддержания и получения новых статусов Россельхознадзору и другим ответственным службам нужно продолжать усиленный контроль и мониторинговые исследования. От этого напрямую зависит развитие экспортного потенциала АПК ", - сказал министр.
https://ria.ru/20240207/yaschur-1925942461.html
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экономика, здоровье - общество, россия, дмитрий патрушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В России заявили об обеспеченности вакцинами от опасных болезней животных

Патрушев: Россия обеспечена своими вакцинами по опасным болезням животных

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме "Россия"
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев выступает на выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия полностью обеспечена собственными вакцинами по опасным болезням животных, создание новых видов препаратов обеспечит дальнейший уход от импорта, заявил в ходе итоговой коллегии Россельхознадзора министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«
"Отечественное производство вакцин для животных, бесспорно, растет. Сейчас его объем почти на 40% выше, чем в 2021 году. По особо опасным болезням мы уже полностью обеспечены собственными препаратами, в том числе благодаря разработкам Россельхознадзора", - сообщил министр.
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"У нас большие планы по наращиванию производства. Поэтому развитие свиноводства и птицеводства не должно буксовать", - заметил министр, связав обеспеченность ветпрепаратами со стабильностью в животноводстве.
"Только в 2023 году были созданы 13 вакцин для домашних и сельхозживотных, из которых 9 уже зарегистрированы и активно реализуются на рынке. Но надо продолжать расти и постепенно уходить от импорта, создавая новые виды эффективных вакцин", - сказал Патрушев.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на текущую ситуацию, сохраняет рабочие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения животных, и обозначил задачу по дальнейшему выполнению обязательств, взятых перед организацией.
"Россия имеет официальные статусы благополучия по четырем болезням животных. Для их поддержания и получения новых статусов Россельхознадзору и другим ответственным службам нужно продолжать усиленный контроль и мониторинговые исследования. От этого напрямую зависит развитие экспортного потенциала АПК ", - сказал министр.
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ЭкономикаЗдоровье - ОбществоРоссияДмитрий ПатрушевФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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