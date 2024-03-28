https://ria.ru/20240328/usmanov-1936284690.html
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, обвинив их в "нарушении закона и уголовном преследовании... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T01:13
2024-03-28T01:13
2024-03-28T02:27
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, обвинив их в "нарушении закона и уголовном преследовании невиновных", утверждает немецкая газета Bild."В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление", — сообщил изданию пресс-секретарь прокуратуры Доминик Мис. По словам пресс-секретаря, о правонарушениях со стороны прокуроров сообщили два человека, один из них — "70-летний бизнесмен из Российской Федерации"."По информации Bild, заявление подал российский миллиардер Алишер Усманов", — пишет издание.Газета сообщает, что прокуроров обвиняют в "нарушении закона и преследовании невиновных". В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными четыре постановления на обыск у Усманова, которые были проведены в 2022 году в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Суд посчитал, что решение районного суда, по которому они были выданы, содержало "серьезные ошибки правового характера". Генеральная прокуратура была обязана вернуть все конфискованное у Усманова, однако, как отмечает газета, сделала это не в полном объеме."В данный момент Генеральная прокуратура Франкфурта в рамках так называемого предварительного расследования проверяет, будут ли начаты расследования или нет", — сообщает газета.
https://ria.ru/20231005/obysk-1900819193.html
https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html
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в мире, франкфурт-на-майне, алишер усманов, bild, франкфурт
В мире, Франкфурт-на-Майне, Алишер Усманов, Bild, Франкфурт
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров
Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости.
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, обвинив их в "нарушении закона и уголовном преследовании невиновных", утверждает немецкая газета Bild
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"В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление", — сообщил изданию пресс-секретарь прокуратуры Доминик Мис.
По словам пресс-секретаря, о правонарушениях со стороны прокуроров сообщили два человека, один из них — "70-летний бизнесмен из Российской Федерации".
"По информации Bild, заявление подал российский миллиардер Алишер Усманов", — пишет издание.
Газета сообщает, что прокуроров обвиняют в "нарушении закона и преследовании невиновных". В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными четыре постановления на обыск у Усманова, которые были проведены в 2022 году в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Суд посчитал, что решение районного суда, по которому они были выданы, содержало "серьезные ошибки правового характера". Генеральная прокуратура была обязана вернуть все конфискованное у Усманова, однако, как отмечает газета, сделала это не в полном объеме.
"В данный момент Генеральная прокуратура Франкфурта в рамках так называемого предварительного расследования проверяет, будут ли начаты расследования или нет", — сообщает газета.