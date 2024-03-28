Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 28.03.2024 (обновлено: 02:27 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/usmanov-1936284690.html
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров
Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, обвинив их в "нарушении закона и уголовном преследовании... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T01:13
2024-03-28T02:27
в мире
франкфурт-на-майне
алишер усманов
bild
франкфурт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149215/25/1492152580_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_eea0f7d3440a623a5deb2bd262182c3a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, обвинив их в "нарушении закона и уголовном преследовании невиновных", утверждает немецкая газета Bild."В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление", — сообщил изданию пресс-секретарь прокуратуры Доминик Мис. По словам пресс-секретаря, о правонарушениях со стороны прокуроров сообщили два человека, один из них — "70-летний бизнесмен из Российской Федерации"."По информации Bild, заявление подал российский миллиардер Алишер Усманов", — пишет издание.Газета сообщает, что прокуроров обвиняют в "нарушении закона и преследовании невиновных". В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными четыре постановления на обыск у Усманова, которые были проведены в 2022 году в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Суд посчитал, что решение районного суда, по которому они были выданы, содержало "серьезные ошибки правового характера". Генеральная прокуратура была обязана вернуть все конфискованное у Усманова, однако, как отмечает газета, сделала это не в полном объеме."В данный момент Генеральная прокуратура Франкфурта в рамках так называемого предварительного расследования проверяет, будут ли начаты расследования или нет", — сообщает газета.
https://ria.ru/20231005/obysk-1900819193.html
https://ria.ru/20240123/usmanov-1923049240.html
франкфурт-на-майне
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149215/25/1492152580_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3b3cc9b4b121aecb9d515bc1ba9aad01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франкфурт-на-майне, алишер усманов, bild, франкфурт
В мире, Франкфурт-на-Майне, Алишер Усманов, Bild, Франкфурт
СМИ: Усманов подал заявление против двух немецких прокуроров

Bild: Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Алишер Усманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов подал заявление против двух прокуроров во Франкфурте-на-Майне, обвинив их в "нарушении закона и уголовном преследовании невиновных", утверждает немецкая газета Bild.
«
"В отношении одного старшего прокурора и одного прокурора Генеральной прокуратуры подано заявление", — сообщил изданию пресс-секретарь прокуратуры Доминик Мис.
По словам пресс-секретаря, о правонарушениях со стороны прокуроров сообщили два человека, один из них — "70-летний бизнесмен из Российской Федерации".
"По информации Bild, заявление подал российский миллиардер Алишер Усманов", — пишет издание.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Усманов назвал новый обыск в Германии частью операции "Матрешка"
5 октября 2023, 22:05
Газета сообщает, что прокуроров обвиняют в "нарушении закона и преследовании невиновных". В мае 2023 года земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными четыре постановления на обыск у Усманова, которые были проведены в 2022 году в рамках дела по подозрению в отмывании денег. Суд посчитал, что решение районного суда, по которому они были выданы, содержало "серьезные ошибки правового характера". Генеральная прокуратура была обязана вернуть все конфискованное у Усманова, однако, как отмечает газета, сделала это не в полном объеме.
"В данный момент Генеральная прокуратура Франкфурта в рамках так называемого предварительного расследования проверяет, будут ли начаты расследования или нет", — сообщает газета.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Немецкий суд признал ложью утверждения Forbes об Усманове
23 января, 17:59
 
В миреФранкфурт-на-МайнеАлишер УсмановBildФранкфурт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала