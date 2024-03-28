https://ria.ru/20240328/uslugi-1936454846.html

Бизнесу доступно более 140 услуг Группы РЭЦ для развития экспорта

Бизнесу доступно более 140 услуг Группы РЭЦ для развития экспорта - РИА Новости, 28.03.2024

Бизнесу доступно более 140 услуг Группы РЭЦ для развития экспорта

Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), чтобы наладить поставки на экспорт, о том, какая... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:15

2024-03-28T18:15

2024-03-28T18:15

экономика

россия

краснодар

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), чтобы наладить поставки на экспорт, о том, какая поддержка доступна бизнесу, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин в ходе Инвестиционного форума "Большое и малое", сообщает центр."Поддержка есть на каждом этапе экспортного цикла - от выбора рынка и поиска первых контактов до финансирования и страхования поставок. Обратиться в Группу РЭЦ могут все компании, у которых есть желание развивать бизнес на внешних рынках", - сказал Есин.Он напомнил, что в 2023 году Группа РЭЦ поддержала почти 24 тысячи компаний со всей России. Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов прямой поддержки Группы РЭЦ составил 17 миллиардов долларов.Глава представительства напомнил, что в Группу РЭЦ входят страховое агентство ЭКСАР и "Росэксимбанк", которые помогают малому, среднему и крупному бизнесу в вопросах страхования и финансирования контрактов.Так, услуги ЭКСАР помогают бизнесу защититься от коммерческих и политических рисков при отправке товаров за границу. "Росэксимбанк" пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом.Есин добавил, что многие услуги для экспортеров можно получить в цифровом формате. На платформе "Мой экспорт" уже доступно 125 услуг - обучение, господдержка, получение сертификатов, выход на маркетплейсы и многие другие.

https://ria.ru/20240328/oformlenie-1936412085.html

https://ria.ru/20240215/prodazhi-1927586535.html

россия

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, краснодар, российский экспортный центр (рэц)