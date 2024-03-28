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Бизнесу доступно более 140 услуг Группы РЭЦ для развития экспорта
Бизнесу доступно более 140 услуг Группы РЭЦ для развития экспорта - РИА Новости, 28.03.2024
Бизнесу доступно более 140 услуг Группы РЭЦ для развития экспорта
Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), чтобы наладить поставки на экспорт, о том, какая... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:15
2024-03-28T18:15
2024-03-28T18:15
экономика
россия
краснодар
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), чтобы наладить поставки на экспорт, о том, какая поддержка доступна бизнесу, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин в ходе Инвестиционного форума "Большое и малое", сообщает центр."Поддержка есть на каждом этапе экспортного цикла - от выбора рынка и поиска первых контактов до финансирования и страхования поставок. Обратиться в Группу РЭЦ могут все компании, у которых есть желание развивать бизнес на внешних рынках", - сказал Есин.Он напомнил, что в 2023 году Группа РЭЦ поддержала почти 24 тысячи компаний со всей России. Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов прямой поддержки Группы РЭЦ составил 17 миллиардов долларов.Глава представительства напомнил, что в Группу РЭЦ входят страховое агентство ЭКСАР и "Росэксимбанк", которые помогают малому, среднему и крупному бизнесу в вопросах страхования и финансирования контрактов.Так, услуги ЭКСАР помогают бизнесу защититься от коммерческих и политических рисков при отправке товаров за границу. "Росэксимбанк" пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом.Есин добавил, что многие услуги для экспортеров можно получить в цифровом формате. На платформе "Мой экспорт" уже доступно 125 услуг - обучение, господдержка, получение сертификатов, выход на маркетплейсы и многие другие.
https://ria.ru/20240328/oformlenie-1936412085.html
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экономика, россия, краснодар, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Краснодар, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские компании могут воспользоваться 149 услугами Группы Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), чтобы наладить поставки на экспорт, о том, какая поддержка доступна бизнесу, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Краснодаре Владислав Есин в ходе Инвестиционного форума "Большое и малое", сообщает центр.
"Поддержка есть на каждом этапе экспортного цикла - от выбора рынка и поиска первых контактов до финансирования и страхования поставок. Обратиться в Группу РЭЦ могут все компании, у которых есть желание развивать бизнес на внешних рынках", - сказал Есин.
Он напомнил, что в 2023 году Группа РЭЦ поддержала почти 24 тысячи компаний со всей России. Объем внешнеторговых сделок с использованием инструментов прямой поддержки Группы РЭЦ составил 17 миллиардов долларов.
Глава представительства напомнил, что в Группу РЭЦ входят страховое агентство ЭКСАР и "Росэксимбанк
", которые помогают малому, среднему и крупному бизнесу в вопросах страхования и финансирования контрактов.
Так, услуги ЭКСАР помогают бизнесу защититься от коммерческих и политических рисков при отправке товаров за границу. "Росэксимбанк" пополняет оборотные средства, гарантирует исполнение экспортных контрактов, финансирует приобретение товаров за рубежом.
Есин добавил, что многие услуги для экспортеров можно получить в цифровом формате. На платформе "Мой экспорт" уже доступно 125 услуг - обучение, господдержка, получение сертификатов, выход на маркетплейсы и многие другие.