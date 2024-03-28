"Объясните ему наконец": в США резко высказались о конфликте на Украине
Бывший советник Рейгана Бэндоу: сенатор Грэм выступил против интересов США
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выступая за призыв в украинскую армию людей всех возрастов, американский сенатор Линдси Грэм искажает интересы США, пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.
"Нам? Когда Грэм принял украинское гражданство и вошел в украинскую Раду?" — задается вопросом Бэндоу.
Аналитик призвал помнить, что эскалация конфликта на Украине может привести к ядерному противостоянию США и России, что никак не входит в интересы американского народа. По его словам, сенатор Грэм принадлежит той группе "безмозглых" американских политиков, которые считают, что Вашингтон должен отстаивать интересы других стран вместо собственных.
"Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, сказать сенатору Линдси Грэму, одному из главных поджигателей войны в Сенате, что "мы" не воюем с Россией?" — написал Бэндоу.
Эксперт добавил, что иностранные государства на протяжении долгого времени влияли на руководство США, которое охотно выполняло их "приказы", искажая действительные интересы американского народа. Бэндоу призвал политиков своей страны прекратить эту практику и без стеснения действовать в интересах американцев.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.