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"Объясните ему наконец": в США резко высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936474724.html
"Объясните ему наконец": в США резко высказались о конфликте на Украине
"Объясните ему наконец": в США резко высказались о конфликте на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
"Объясните ему наконец": в США резко высказались о конфликте на Украине
Выступая за призыв в украинскую армию людей всех возрастов, американский сенатор Линдси Грэм искажает интересы США, пишет старший научный сотрудник Института... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:49
2024-03-28T19:49
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выступая за призыв в украинскую армию людей всех возрастов, американский сенатор Линдси Грэм искажает интересы США, пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.Ранее 18 марта Грэм во время визита в Киев призвал набирать на службу в ВСУ людей разного возраста. Он заявил, что "нам нужно" большое количество людей в строю."Нам? Когда Грэм принял украинское гражданство и вошел в украинскую Раду?" — задается вопросом Бэндоу.Аналитик призвал помнить, что эскалация конфликта на Украине может привести к ядерному противостоянию США и России, что никак не входит в интересы американского народа. По его словам, сенатор Грэм принадлежит той группе "безмозглых" американских политиков, которые считают, что Вашингтон должен отстаивать интересы других стран вместо собственных."Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, сказать сенатору Линдси Грэму, одному из главных поджигателей войны в Сенате, что "мы" не воюем с Россией?" — написал Бэндоу.Эксперт добавил, что иностранные государства на протяжении долгого времени влияли на руководство США, которое охотно выполняло их "приказы", искажая действительные интересы американского народа. Бэндоу призвал политиков своей страны прекратить эту практику и без стеснения действовать в интересах американцев.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, москва, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Москва, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Объясните ему наконец": в США резко высказались о конфликте на Украине

Бывший советник Рейгана Бэндоу: сенатор Грэм выступил против интересов США

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Выступая за призыв в украинскую армию людей всех возрастов, американский сенатор Линдси Грэм искажает интересы США, пишет старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.
Ранее 18 марта Грэм во время визита в Киев призвал набирать на службу в ВСУ людей разного возраста. Он заявил, что "нам нужно" большое количество людей в строю.
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"Нам? Когда Грэм принял украинское гражданство и вошел в украинскую Раду?" — задается вопросом Бэндоу.
Аналитик призвал помнить, что эскалация конфликта на Украине может привести к ядерному противостоянию США и России, что никак не входит в интересы американского народа. По его словам, сенатор Грэм принадлежит той группе "безмозглых" американских политиков, которые считают, что Вашингтон должен отстаивать интересы других стран вместо собственных.
"Не мог бы кто-нибудь, пожалуйста, сказать сенатору Линдси Грэму, одному из главных поджигателей войны в Сенате, что "мы" не воюем с Россией?" — написал Бэндоу.
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Эксперт добавил, что иностранные государства на протяжении долгого времени влияли на руководство США, которое охотно выполняло их "приказы", искажая действительные интересы американского народа. Бэндоу призвал политиков своей страны прекратить эту практику и без стеснения действовать в интересах американцев.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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