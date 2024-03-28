https://ria.ru/20240328/ukraina-1936438596.html

Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины

Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины - РИА Новости, 28.03.2024

Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины

Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS вновь пожаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек мировое внимание и переориентировал... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:21

2024-03-28T17:21

2024-03-28T17:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS вновь пожаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек мировое внимание и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа. "Конечно, это (ситуация в секторе Газа - ред.) отвернуло внимание от Украины. Это факт. Когда теряется внимание от нашего региона и переходит на другой регион, это, очевидно, хорошо для России. Россия знает, что мир сейчас не сосредоточен на помощи и поддержке для Украины", - заявил Зеленский. Как отмечается, он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в помощи со стороны США и не сможет больше удерживать линию фронта без помощи. Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный анализ сообщало, что президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС в последние месяцы 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в "критический момент конфликта". Отмечалось, что переключение внимания Байдена на Израиль обеспокоило Киев, после чего украинские чиновники начали жаловаться на замедление западной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году