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Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:21 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936438596.html
Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины
Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины - РИА Новости, 28.03.2024
Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS вновь пожаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек мировое внимание и переориентировал... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:21
2024-03-28T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS вновь пожаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек мировое внимание и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа. "Конечно, это (ситуация в секторе Газа - ред.) отвернуло внимание от Украины. Это факт. Когда теряется внимание от нашего региона и переходит на другой регион, это, очевидно, хорошо для России. Россия знает, что мир сейчас не сосредоточен на помощи и поддержке для Украины", - заявил Зеленский. Как отмечается, он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в помощи со стороны США и не сможет больше удерживать линию фронта без помощи. Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный анализ сообщало, что президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС в последние месяцы 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в "критический момент конфликта". Отмечалось, что переключение внимания Байдена на Израиль обеспокоило Киев, после чего украинские чиновники начали жаловаться на замедление западной помощи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240323/voyna-1935032681.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Зеленский вновь посетовал, что Газа отвлекла мировое внимание от Украины

Зеленский: Россия знает, что мир сосредоточен на секторе Газа, а не на Украине

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS вновь пожаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек мировое внимание и переориентировал фокус помощи США с проблем Украины в сторону ситуации в секторе Газа.
"Конечно, это (ситуация в секторе Газа - ред.) отвернуло внимание от Украины. Это факт. Когда теряется внимание от нашего региона и переходит на другой регион, это, очевидно, хорошо для России. Россия знает, что мир сейчас не сосредоточен на помощи и поддержке для Украины", - заявил Зеленский. Как отмечается, он в очередной раз подчеркнул, что Украина нуждается в помощи со стороны США и не сможет больше удерживать линию фронта без помощи.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
СВО на Украине стала войной с Западом
23 марта, 08:00
Ранее американское издание Politico со ссылкой на собственный анализ сообщало, что президент США Джо Байден сместил риторику своих публичных заявлений с украинского конфликта на войну между Израилем и палестинским движением ХАМАС в последние месяцы 2023 года, предоставив Киеву меньше эфирного времени в "критический момент конфликта". Отмечалось, что переключение внимания Байдена на Израиль обеспокоило Киев, после чего украинские чиновники начали жаловаться на замедление западной помощи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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