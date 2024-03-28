https://ria.ru/20240328/ukraina-1936402504.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.03.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:26

2024-03-28T15:26

2024-03-28T15:26

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россия

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Сумской и Харьковской областях объявили в 14.27 мск. В остальных регионах тревога прозвучала в период с 14.28 по 14.32. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

украина

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в мире, украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины