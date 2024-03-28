https://ria.ru/20240328/ukraina-1936339192.html

В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте

В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте - РИА Новости, 28.03.2024

В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте

Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в "чувствительные зоны... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:37

2024-03-28T11:37

2024-03-28T11:37

специальная военная операция на украине

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в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в "чувствительные зоны конфликта", что противоречит тому понятию свободы информации, которое является нормой для США, заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин в подкасте для газеты Politico. Как пишет издание, Киев ограничил репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицает усиление роли государственного вещания в то время, как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта. "Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского... Но в демократии, на которую мы надеемся и которой постепенно становится Украина…, нужно понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, - это гораздо лучше", - заявил Рубин в подкасте. По словам Рубина, "иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для нас (США)". Рубин отметил, что расширение доступа для журналистов укрепит насущную потребность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников. Он добавил, что, хотя Украина "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации.

https://ria.ru/20231218/karlson-1916560937.html

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, владимир зеленский, государственный департамент сша