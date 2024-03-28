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В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936339192.html
В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте
В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте - РИА Новости, 28.03.2024
В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте
Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в "чувствительные зоны... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:37
2024-03-28T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
в мире
государственный департамент сша
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в "чувствительные зоны конфликта", что противоречит тому понятию свободы информации, которое является нормой для США, заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин в подкасте для газеты Politico. Как пишет издание, Киев ограничил репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицает усиление роли государственного вещания в то время, как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта. "Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского... Но в демократии, на которую мы надеемся и которой постепенно становится Украина…, нужно понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, - это гораздо лучше", - заявил Рубин в подкасте. По словам Рубина, "иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для нас (США)". Рубин отметил, что расширение доступа для журналистов укрепит насущную потребность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников. Он добавил, что, хотя Украина "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации.
https://ria.ru/20231218/karlson-1916560937.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, государственный департамент сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, В мире, Государственный департамент США
В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте

Спецпосланник Госдепа: Украина должна сообщать правду даже о неудачах на фронте

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в "чувствительные зоны конфликта", что противоречит тому понятию свободы информации, которое является нормой для США, заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин в подкасте для газеты Politico.
Как пишет издание, Киев ограничил репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицает усиление роли государственного вещания в то время, как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта.
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"Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского... Но в демократии, на которую мы надеемся и которой постепенно становится Украина…, нужно понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, - это гораздо лучше", - заявил Рубин в подкасте.
По словам Рубина, "иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для нас (США)". Рубин отметил, что расширение доступа для журналистов укрепит насущную потребность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников.
Он добавил, что, хотя Украина "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации.
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