В Госдепе призвали Украину говорить правду даже о неудачах на фронте
Спецпосланник Госдепа: Украина должна сообщать правду даже о неудачах на фронте
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Киев должен раскрывать правдивую информацию даже по поводу своих неудач на фронте и не ограничивать доступ журналистов и репортеров в "чувствительные зоны конфликта", что противоречит тому понятию свободы информации, которое является нормой для США, заявил спецпосланник и координатор Центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин в подкасте для газеты Politico.
Как пишет издание, Киев ограничил репортажи из чувствительных зон конфликта и отрицает усиление роли государственного вещания в то время, как украинские и западные журналисты настаивают на расширении доступа к линии фронта.
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"Иногда военные репортеры сообщают о вещах, которые не обязательно отвечают интересам Владимира Зеленского... Но в демократии, на которую мы надеемся и которой постепенно становится Украина…, нужно понять, что освещение войны военными репортерами, даже если время от времени появляются плохие новости, - это гораздо лучше", - заявил Рубин в подкасте.
По словам Рубина, "иногда украинское правительство может сопротивляться той свободе информации, которая является нормой для нас (США)". Рубин отметил, что расширение доступа для журналистов укрепит насущную потребность Украины в получении большей помощи со стороны своих союзников.
Он добавил, что, хотя Украина "движется в правильном направлении", она еще не является "полноценной демократией" в связи с некоторыми неблагоприятными последствиями для информации.
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