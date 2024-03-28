Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину
Сальдо: болгарские минометные снаряды поставляют на Украину по серым схемам
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
© AP Photo / Libkos
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Болгарские минометные снаряды поставляются на Украину по серым схемам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Найденные болгарские боеприпасы – натовского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью серых схем. Снаряды производит частная военная компания "Арсенал", которая пойдет под суд вместе со своими поставщиками", - написал Сальдо.
По его словам, ящики от болгарских минометных снарядов российские партизаны обнаружили на детской площадке в парке Маргелова во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне.
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"Украинские боевики регулярно используют гражданские объекты и мирных жителей в качестве живого щита, как настоящие террористы. Хочу отметить, что в Алешках, страдающих от обстрелов киевских боевиков, живет немало этнических болгар. Но враждебные власти Болгарии закрывают на это глаза ради эфемерной попытки ослабить Россию. Ничего у них не выйдет", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.