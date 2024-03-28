Рейтинг@Mail.ru
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 28.03.2024 (обновлено: 12:15 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936338443.html
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину - РИА Новости, 28.03.2024
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину
Болгарские минометные снаряды поставляются на Украину по серым схемам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:14
2024-03-28T12:15
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
херсон
владимир сальдо
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_49be8b1eb7902c2c394367c26600d96c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Болгарские минометные снаряды поставляются на Украину по серым схемам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Найденные болгарские боеприпасы – натовского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью серых схем. Снаряды производит частная военная компания "Арсенал", которая пойдет под суд вместе со своими поставщиками", - написал Сальдо.По его словам, ящики от болгарских минометных снарядов российские партизаны обнаружили на детской площадке в парке Маргелова во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне."Украинские боевики регулярно используют гражданские объекты и мирных жителей в качестве живого щита, как настоящие террористы. Хочу отметить, что в Алешках, страдающих от обстрелов киевских боевиков, живет немало этнических болгар. Но враждебные власти Болгарии закрывают на это глаза ради эфемерной попытки ослабить Россию. Ничего у них не выйдет", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html
украина
россия
херсон
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848770730_82:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ed9b30d95eef9aaef6a23153bbf4dec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, херсон, владимир сальдо, болгария
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Херсон, Владимир Сальдо, Болгария
Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину

Сальдо: болгарские минометные снаряды поставляют на Украину по серым схемам

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Libkos
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Болгарские минометные снаряды поставляются на Украину по серым схемам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Найденные болгарские боеприпасы – натовского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью серых схем. Снаряды производит частная военная компания "Арсенал", которая пойдет под суд вместе со своими поставщиками", - написал Сальдо.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Россия показала высший пилотаж". С чем столкнулись украинские военные
Вчера, 08:00
По его словам, ящики от болгарских минометных снарядов российские партизаны обнаружили на детской площадке в парке Маргелова во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне.
«
"Украинские боевики регулярно используют гражданские объекты и мирных жителей в качестве живого щита, как настоящие террористы. Хочу отметить, что в Алешках, страдающих от обстрелов киевских боевиков, живет немало этнических болгар. Но враждебные власти Болгарии закрывают на это глаза ради эфемерной попытки ослабить Россию. Ничего у них не выйдет", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Бойцы отряда специального назначения ''Витязь - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
"Знаем о них все". Бойцы центра спецназа рассказали о хитростях ВСУ
27 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныХерсонВладимир СальдоБолгария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала