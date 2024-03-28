https://ria.ru/20240328/ukraina-1936338443.html

Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину

Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину - РИА Новости, 28.03.2024

Сальдо рассказал о поставках болгарских боеприпасов на Украину

Болгарские минометные снаряды поставляются на Украину по серым схемам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:14

2024-03-28T12:14

2024-03-28T12:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Болгарские минометные снаряды поставляются на Украину по серым схемам, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Найденные болгарские боеприпасы – натовского образца. По нашим сведениям, их доставляют на Украину с помощью серых схем. Снаряды производит частная военная компания "Арсенал", которая пойдет под суд вместе со своими поставщиками", - написал Сальдо.По его словам, ящики от болгарских минометных снарядов российские партизаны обнаружили на детской площадке в парке Маргелова во временно оккупированном украинскими войсками городе Херсоне."Украинские боевики регулярно используют гражданские объекты и мирных жителей в качестве живого щита, как настоящие террористы. Хочу отметить, что в Алешках, страдающих от обстрелов киевских боевиков, живет немало этнических болгар. Но враждебные власти Болгарии закрывают на это глаза ради эфемерной попытки ослабить Россию. Ничего у них не выйдет", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

https://ria.ru/20240327/spetsnaz-1935892301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, херсон, владимир сальдо, болгария