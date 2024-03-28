https://ria.ru/20240328/ukraina-1936338011.html

Прямо сейчас. В Раде раскрыли, на что пошли союзники Украины

Прямо сейчас. В Раде раскрыли, на что пошли союзники Украины - РИА Новости, 28.03.2024

Прямо сейчас. В Раде раскрыли, на что пошли союзники Украины

В Варшаве начала работу "Коалиция бронетехники" для помощи ВСУ, написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:34

2024-03-28T11:34

2024-03-28T11:43

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евросоюз

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Варшаве начала работу "Коалиция бронетехники" для помощи ВСУ, написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. Ее целями будут передача Украине вооружений и снарядов, ремонт и обслуживание техники, а также подготовка солдат и технического персонала, указал он."Инициаторами выступили Польша и Германия, а в настоящее время в ее работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия", — говорится в публикации.В начале февраля глава дипломатии ЕС Боррель признал, что Европейский Союз исчерпал свои запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Он также отметил, что Украина уже получила все снаряды, которые хранились на складах стран — членов Евросоюза.В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал проблемы с боеприпасами позором Европы.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, евросоюз, верховная рада украины