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Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2024
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09:36 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936311745.html
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишут СМИ
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишут СМИ - РИА Новости, 28.03.2024
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишут СМИ
Оппозиция в Киеве считает, что ВСУ и местные власти недостаточно быстро и качественно строят оборонительные укрепления на фоне растущих опасений по поводу... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:36
2024-03-28T09:36
украина
киев
россия
ростислав павленко
владимир зеленский
кирилл тимошенко
politico
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Оппозиция в Киеве считает, что ВСУ и местные власти недостаточно быстро и качественно строят оборонительные укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил, пишет газета Politico, поговорившая с рядом оппозиционных украинских депутатов. "Украинские законодатели опасаются, что армия и местные власти не копают достаточно быстро и не строят достаточно мощных оборонительных укреплений, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению на северо-востоке и юго-востоке страны", - пишет издание. Как заявил изданию украинский депутат от оппозиции Ростислав Павленко, "еще прошлым летом мы предупреждали, что необходимо строить оборонительные укрепления в промышленных масштабах, ... чтобы быстро построить оборонительные линии и сделать их чрезвычайно крепкими". По его словам, у властей "теперь есть деньги", но "речь идет о том, чтобы вложить деньги в бетон". Он также раскритиковал решение властей назначить бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, подозреваемого в коррупции, на должность советника министра обороны Рустема Умерова. "Мы спросили, почему человек, которого уволили в рамках заявленной антикоррупционной кампании, вновь появился в министерстве обороны в такое время", - сказал Павленко. Он отметил, что Украине необходимо построить сильные оборонительные укрепления из-за того, что силы РФ сейчас используют мощные планирующие бомбы, которые наносят огромный ущерб на линии фронта. "Наконец-то они начали их строить. Но это поздно. Они начали (строительство - ред.) в прошлом месяце", - заявила другой оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе. Как отмечает Politico, "теперь, когда украинцы столкнулись с перспективой скоординированного российского наступления, мучительный вопрос заключается в том, будут ли их оборонительные линии такими же хорошими, как у русских, и не осталось ли у них слишком мало времени для основательного строительства". Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
https://ria.ru/20231010/ukraina-1901785610.html
https://ria.ru/20231113/vsu-1909235195.html
https://ria.ru/20240312/zelenskiy-1932472497.html
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украина, киев, россия, ростислав павленко, владимир зеленский, кирилл тимошенко, politico, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Украина, Киев, Россия, Ростислав Павленко, Владимир Зеленский, Кирилл Тимошенко, Politico, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
В мире
Власти Киева обвинили в недостаточно быстром укреплении обороны, пишут СМИ

Politico: оппозиция в Киеве критикует власти за небыстрое возведение укреплений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Оппозиция в Киеве считает, что ВСУ и местные власти недостаточно быстро и качественно строят оборонительные укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил, пишет газета Politico, поговорившая с рядом оппозиционных украинских депутатов.
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"Украинские законодатели опасаются, что армия и местные власти не копают достаточно быстро и не строят достаточно мощных оборонительных укреплений, чтобы противостоять ожидаемому российскому наступлению на северо-востоке и юго-востоке страны", - пишет издание.
Как заявил изданию украинский депутат от оппозиции Ростислав Павленко, "еще прошлым летом мы предупреждали, что необходимо строить оборонительные укрепления в промышленных масштабах, ... чтобы быстро построить оборонительные линии и сделать их чрезвычайно крепкими".
По его словам, у властей "теперь есть деньги", но "речь идет о том, чтобы вложить деньги в бетон". Он также раскритиковал решение властей назначить бывшего замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко, подозреваемого в коррупции, на должность советника министра обороны Рустема Умерова.
"Мы спросили, почему человек, которого уволили в рамках заявленной антикоррупционной кампании, вновь появился в министерстве обороны в такое время", - сказал Павленко.
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Он отметил, что Украине необходимо построить сильные оборонительные укрепления из-за того, что силы РФ сейчас используют мощные планирующие бомбы, которые наносят огромный ущерб на линии фронта.
"Наконец-то они начали их строить. Но это поздно. Они начали (строительство - ред.) в прошлом месяце", - заявила другой оппозиционный депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Как отмечает Politico, "теперь, когда украинцы столкнулись с перспективой скоординированного российского наступления, мучительный вопрос заключается в том, будут ли их оборонительные линии такими же хорошими, как у русских, и не осталось ли у них слишком мало времени для основательного строительства".
Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.
Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
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