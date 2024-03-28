https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html

Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта

Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта - РИА Новости, 28.03.2024

Подоляк заявил о стагнации ВСУ по всей линии фронта

Стагнация ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью, опубликованном РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T03:36

2024-03-28T03:36

2024-03-28T07:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

михаил подоляк

александр литвиненко (подполковник)

владимир зеленский

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Стагнация ВСУ на фоне дефицита ресурсов заметна по всей линии фронта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью, опубликованном на сайте украинского издания NV.У Киева, по его словам, пока не хватает возможностей для "эффективных наступательных действий".Подоляк также заявил, что назначение новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко призвано усилить аналитическую составляющую, так как Украина "находится в стагнации"."Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", — сказал он.Зеленский назначил Александра Литвиненко, занимавшего до этого пост главы службы внешней разведки, на должность секретаря СНБО.Ранее глава ЦРУ Вильям Бернс заявил, что отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват для Украины значительными территориальными потерями в текущем году. При этом он отметил, что новая помощь США при одобрении конгрессом обеспечит Украине возможность для наступления и "проникающих ударов по Крыму".Конгресс США из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о выделении еще 60 миллиардов долларов для Украины. Согласованные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи передают Киеву во исполнение предыдущих контрактов.Как заявлял спикер палаты представителей Майк Джонсон, перед конгрессменами стоят более важные задачи, а именно завершение работы над бюджетом Соединенных Штатов. Кроме того, он предупреждал, что палата не станет рассматривать документ, не содержащий положений об ужесточении охраны границы с Мексикой.

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https://ria.ru/20240328/putin-1936280242.html

https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html

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в мире, украина, сша, михаил подоляк, александр литвиненко (подполковник), владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)