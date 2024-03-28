Рейтинг@Mail.ru
Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:14 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/uklonisty-1936454565.html
Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде
Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде - РИА Новости, 28.03.2024
Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде
Число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек, утверждается в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:14
2024-03-28T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c62685d0ad928b29c5731da4bc1e1f21.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек, утверждается в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под арестом по подозрению в госизмене. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар ранее в четверг заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов. "Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, то по всей Украине их под миллион. Динамика прироста уклонистов (в той же области) плюс 10% с начала года, то есть плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца", - говорится в сообщении в канале, который сейчас ведут адвокаты политика. Дубинский предположил, что меры контроля на границе и в приграничных областях в ближайшее время ужесточат. "К слову, недавно еще обсуждалась возможность запрета на переезд между областями военнообязанных. Похоже, скоро к этому придем", - подытожил он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154902/74/1549027487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52ea60809062ebb34cb8c9c2aaae96bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский оценил численность уклонистов на Украине в миллион

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек, утверждается в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под арестом по подозрению в госизмене.
Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар ранее в четверг заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
"Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, то по всей Украине их под миллион. Динамика прироста уклонистов (в той же области) плюс 10% с начала года, то есть плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца", - говорится в сообщении в канале, который сейчас ведут адвокаты политика.
Дубинский предположил, что меры контроля на границе и в приграничных областях в ближайшее время ужесточат. "К слову, недавно еще обсуждалась возможность запрета на переезд между областями военнообязанных. Похоже, скоро к этому придем", - подытожил он.
Мужчина возле бомбоубежища во Львове - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный
26 марта, 06:54
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией
10 января, 02:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала