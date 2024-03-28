https://ria.ru/20240328/uklonisty-1936454565.html

Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде

Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде - РИА Новости, 28.03.2024

Число уклонистов на Украине достигает миллиона, заявили в Раде

Число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек, утверждается в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:14

2024-03-28T18:14

2024-03-28T18:14

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Число уклонистов на территории Украины резко выросло и достигает порядка 1 миллиона человек, утверждается в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося под арестом по подозрению в госизмене. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар ранее в четверг заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске. Позднее представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин сообщил, что обратился в полицию с просьбой доставить порядка 30 тысяч уклонистов. "Если в Ивано-Франковской области 40 тысяч уклонистов, то по всей Украине их под миллион. Динамика прироста уклонистов (в той же области) плюс 10% с начала года, то есть плюс/минус 100 тысяч по стране за три месяца", - говорится в сообщении в канале, который сейчас ведут адвокаты политика. Дубинский предположил, что меры контроля на границе и в приграничных областях в ближайшее время ужесточат. "К слову, недавно еще обсуждалась возможность запрета на переезд между областями военнообязанных. Похоже, скоро к этому придем", - подытожил он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.

https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины, вооруженные силы украины