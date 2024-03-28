https://ria.ru/20240328/uklonisty-1936442232.html
В Полтавской области оценили число уклонистов в регионе в 30 тысяч человек
В Полтавской области оценили число уклонистов в регионе в 30 тысяч человек - РИА Новости, 28.03.2024
В Полтавской области оценили число уклонистов в регионе в 30 тысяч человек
Полтавский областной военкомат обратился в полицию Украины с просьбой доставить в отделы военкоматов региона порядка 30 тысяч военнообязанных, не явившихся по... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:32
2024-03-28T17:32
2024-03-28T17:32
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Полтавский областной военкомат обратился в полицию Украины с просьбой доставить в отделы военкоматов региона порядка 30 тысяч военнообязанных, не явившихся по повестке, сообщил в четверг представитель военкомата Роман Истомин. Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар ранее в четверг заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске в регионе. "Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.). Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые не явились после получения повестки. В Полтавской области в отношении около 30 тысяч человек подали обращение по поводу доставки их в отделы военкоматов", - приводит слова Истомина телеканал "Общественное". Повестку на Украине могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины
В Полтавской области оценили число уклонистов в регионе в 30 тысяч человек
Военкомат Полтавы попросил полицию доставить в отделы 30 тысяч уклонистов
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Полтавский областной военкомат обратился в полицию Украины с просьбой доставить в отделы военкоматов региона порядка 30 тысяч военнообязанных, не явившихся по повестке, сообщил в четверг представитель военкомата Роман Истомин.
Заместитель начальника Ивано-Франковского областного военкомата Роман Боднар ранее в четверг заявил, что почти 40 тысяч человек, не явившихся по повестке в военкомат, находятся в розыске в регионе.
"Есть такая процедура, что полиция по нашему обращению должна доставить человека в ТЦК (территориальный центр комплектации – военкомат – ред.). Человек, нарушивший административный кодекс, на него формируется протокол, затем постановление от начальника военкомата. И если человек не уплатил штраф, то тогда обращение по поводу доставки. Обычно это люди, которые не явились после получения повестки. В Полтавской области в отношении около 30 тысяч человек подали обращение по поводу доставки их в отделы военкоматов", - приводит слова Истомина телеканал "Общественное".
Повестку на Украине могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Расходились видео, как мужчин хватают на улицах, скручивают и насильно увозят в военкоматы. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
На Украине
с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.