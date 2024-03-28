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Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз - РИА Новости, 28.03.2024
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21:36 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ugrozy-1936490277.html
Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз
Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз - РИА Новости, 28.03.2024
Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз
Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и их родителей по действиям в случае если ребенок получает сообщения с угрозами или предложениями... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:36
2024-03-28T21:36
россия
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и их родителей по действиям в случае если ребенок получает сообщения с угрозами или предложениями совершить теракт, сообщается в Telegram-канале министерства. "Минпросвещения выпустило рекомендации для детей и родителей, которые призваны обезопасить детей и подростков от влияния злоумышленников в сети интернет", - говорится в сообщении. "В настоящее время имеются серьезные угрозы вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в противоправную деятельность, предложения за деньги или под риском жизни и здоровья близких совершить теракт", - сказано в рекомендациях для родителей. Кроме того, родителям посоветовали обращать внимание на поведение ребенка: если он выполняет в жизни задания, полученные через интернет - они могут содержать опасные для здоровья и безопасности действия. При этом, если родители узнали, что их ребенок получает угрозы или предложение совершить теракт, то надо принять меры - сообщить о случившемся в полицию, обсудить ситуацию с ребенком и не оставлять его в одиночестве, обратиться за помощью профессионалов и следовать инструкциям правоохранительных органов. Детям же рекомендовали не вступать в переписку в неизвестными, заблокировать контакт и сообщить взрослым, избегать мест и ситуаций, которые могут быть опасными, и сообщить родителям или учителям если узнали о готовящемся теракте, при этом не пытаться помешать террористам самостоятельно. "Помните о том, что террористы и вербовщики в ходе дистанционного вовлечения в терроризм могут использовать роботов-имитаторов живого общения", - подчеркивается в рекомендациях.
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россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Россия, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз

Минпросвещения рассказало, что делать детям и родителям при получении угроз

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСмартфон в руке девушки
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и их родителей по действиям в случае если ребенок получает сообщения с угрозами или предложениями совершить теракт, сообщается в Telegram-канале министерства.
"Минпросвещения выпустило рекомендации для детей и родителей, которые призваны обезопасить детей и подростков от влияния злоумышленников в сети интернет", - говорится в сообщении.
"В настоящее время имеются серьезные угрозы вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в противоправную деятельность, предложения за деньги или под риском жизни и здоровья близких совершить теракт", - сказано в рекомендациях для родителей.
Кроме того, родителям посоветовали обращать внимание на поведение ребенка: если он выполняет в жизни задания, полученные через интернет - они могут содержать опасные для здоровья и безопасности действия.
При этом, если родители узнали, что их ребенок получает угрозы или предложение совершить теракт, то надо принять меры - сообщить о случившемся в полицию, обсудить ситуацию с ребенком и не оставлять его в одиночестве, обратиться за помощью профессионалов и следовать инструкциям правоохранительных органов.
Детям же рекомендовали не вступать в переписку в неизвестными, заблокировать контакт и сообщить взрослым, избегать мест и ситуаций, которые могут быть опасными, и сообщить родителям или учителям если узнали о готовящемся теракте, при этом не пытаться помешать террористам самостоятельно.
"Помните о том, что террористы и вербовщики в ходе дистанционного вовлечения в терроризм могут использовать роботов-имитаторов живого общения", - подчеркивается в рекомендациях.
Краснодарский академический театр драмы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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26 марта, 13:42
 
РоссияОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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