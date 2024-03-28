https://ria.ru/20240328/ugrozy-1936490277.html

Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз

Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз - РИА Новости, 28.03.2024

Минпросвещения рассказало, что делать детям при получении угроз

Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и их родителей по действиям в случае если ребенок получает сообщения с угрозами или предложениями... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T21:36

2024-03-28T21:36

2024-03-28T21:36

россия

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Минпросвещения России выпустило рекомендации для детей и их родителей по действиям в случае если ребенок получает сообщения с угрозами или предложениями совершить теракт, сообщается в Telegram-канале министерства. "Минпросвещения выпустило рекомендации для детей и родителей, которые призваны обезопасить детей и подростков от влияния злоумышленников в сети интернет", - говорится в сообщении. "В настоящее время имеются серьезные угрозы вовлечения несовершеннолетних через социальные сети в противоправную деятельность, предложения за деньги или под риском жизни и здоровья близких совершить теракт", - сказано в рекомендациях для родителей. Кроме того, родителям посоветовали обращать внимание на поведение ребенка: если он выполняет в жизни задания, полученные через интернет - они могут содержать опасные для здоровья и безопасности действия. При этом, если родители узнали, что их ребенок получает угрозы или предложение совершить теракт, то надо принять меры - сообщить о случившемся в полицию, обсудить ситуацию с ребенком и не оставлять его в одиночестве, обратиться за помощью профессионалов и следовать инструкциям правоохранительных органов. Детям же рекомендовали не вступать в переписку в неизвестными, заблокировать контакт и сообщить взрослым, избегать мест и ситуаций, которые могут быть опасными, и сообщить родителям или учителям если узнали о готовящемся теракте, при этом не пытаться помешать террористам самостоятельно. "Помните о том, что террористы и вербовщики в ходе дистанционного вовлечения в терроризм могут использовать роботов-имитаторов живого общения", - подчеркивается в рекомендациях.

https://ria.ru/20240326/terakty-1935894974.html

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россия, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)