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Во Франции задержали подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях - РИА Новости, 28.03.2024
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14:59 28.03.2024 (обновлено: 15:08 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ugrozy-1936394205.html
Во Франции задержали подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях
Во Франции задержали подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях - РИА Новости, 28.03.2024
Во Франции задержали подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях
Полиция задержала в Парижском регионе двух подозреваемых во взломе цифровой платформы и рассылке с ее помощью угроз взрыва в лицеях, сообщает в четверг... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:59
2024-03-28T15:08
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Полиция задержала в Парижском регионе двух подозреваемых во взломе цифровой платформы и рассылке с ее помощью угроз взрыва в лицеях, сообщает в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции. "Двое братьев 2005 и 2007 годов рождения были этим утром задержаны в (коммуне под Парижем - ред.) Малакофф... в рамках взлома цифровой рабочей платформы (ENT) и, как следствие, террористических угроз, направленных против лицеев", – передает канал. Как ранее сообщало издание Parisien, ссылаясь на министерство образования Франции, за неделю было зафиксировано 323 угрозы в 44 департаментах страны. Авторы сообщений утверждали, что действуют от лица "Исламского государства"*.В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, технологии, франция, париж, россия
В мире, Технологии, Франция, Париж, Россия
Во Франции задержали подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях

Во Франции задержали 2 подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во Франции
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Полиция задержала в Парижском регионе двух подозреваемых во взломе цифровой платформы и рассылке с ее помощью угроз взрыва в лицеях, сообщает в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
"Двое братьев 2005 и 2007 годов рождения были этим утром задержаны в (коммуне под Парижем - ред.) Малакофф... в рамках взлома цифровой рабочей платформы (ENT) и, как следствие, террористических угроз, направленных против лицеев", – передает канал.
Как ранее сообщало издание Parisien, ссылаясь на министерство образования Франции, за неделю было зафиксировано 323 угрозы в 44 департаментах страны. Авторы сообщений утверждали, что действуют от лица "Исламского государства"*.
В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
Вход на станцию метро в Париже, на которой женщина была ранена полицейскими. 31 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
В Париже полиция расстреляла женщину, призывавшую к теракту
31 октября 2023, 13:36
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
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