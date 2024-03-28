Во Франции задержали подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях
Во Франции задержали 2 подозреваемых в рассылке угроз о взрывах в лицеях
Сотрудник полиции во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости. Полиция задержала в Парижском регионе двух подозреваемых во взломе цифровой платформы и рассылке с ее помощью угроз взрыва в лицеях, сообщает в четверг телеканал BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
"Двое братьев 2005 и 2007 годов рождения были этим утром задержаны в (коммуне под Парижем - ред.) Малакофф... в рамках взлома цифровой рабочей платформы (ENT) и, как следствие, террористических угроз, направленных против лицеев", – передает канал.
Как ранее сообщало издание Parisien, ссылаясь на министерство образования Франции, за неделю было зафиксировано 323 угрозы в 44 департаментах страны. Авторы сообщений утверждали, что действуют от лица "Исламского государства"*.
В октябре 2023 года во Франции участились сообщения о заложенных бомбах и об угрозах совершения терактов. Как сообщали СМИ, власти инициировали десятки расследований из-за подобных ложных сообщений. На протяжении нескольких дней в аэропорты по всей стране поступали сообщения о минировании, многие из них были неоднократно эвакуированы. Версальский дворец также несколько раз эвакуировали. Инциденты происходили на фоне введенного во Франции максимального уровня террористической угрозы в связи с нападением в школе в городе Аррас, в результате которого погиб учитель. За сообщения о ложных угрозах может грозить до двух лет тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
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* Запрещенная в России террористическая организация.