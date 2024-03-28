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При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2024
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20:27 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/udar-1936480852.html
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2024
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:27
2024-03-28T20:27
в мире
дамаск (город)
сирия
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. "Сегодня вечером приблизительно в 17.50 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по одному из жилых жилых домов в провинции Дамаск. В результате агрессии ранения получили двое мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240102/siriya-1919424449.html
дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты
В мире, Дамаск (город), Сирия, Голанские высоты
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя

При израильском ударе по жилому дому в Дамаске пострадали два мирных жителя

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии.
"Сегодня вечером приблизительно в 17.50 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по одному из жилых жилых домов в провинции Дамаск. В результате агрессии ранения получили двое мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
Израильские военные ведут обстрел - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
2 января, 07:58
 
В миреДамаск (город)СирияГоланские высоты
 
 
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