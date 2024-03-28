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При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.03.2024
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T20:27
2024-03-28T20:27
2024-03-28T20:27
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КАИР, 28 мар - РИА Новости. Двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск, сообщило министерство обороны Сирии. "Сегодня вечером приблизительно в 17.50 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по одному из жилых жилых домов в провинции Дамаск. В результате агрессии ранения получили двое мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20240102/siriya-1919424449.html
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в мире, дамаск (город), сирия, голанские высоты
В мире, Дамаск (город), Сирия, Голанские высоты
При израильском ударе по дому в Сирии пострадали два мирных жителя
При израильском ударе по жилому дому в Дамаске пострадали два мирных жителя