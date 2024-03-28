Рейтинг@Mail.ru
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/turtsiya-1936296799.html
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка
Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО, сообщила газета Milliyet. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:11
2024-03-28T07:11
в мире
турция
коджаэли (провинция)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239268_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53695e6358524615310914f02ee9b94e.jpg
СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО, сообщила газета Milliyet. "Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой 4-5 миллионов человек", - сообщила газета. Власти приступили к ликвидации последствий аварии, установив боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации утверждает, что загрязненная часть озера далеко расположена от пунктов забора воды, поэтому гражданам не стоит беспокоиться за свое здоровье. Проложенный по территории Турции нефтепровод НАТО длиной более трех тысяч километров удовлетворяет потребности турецких ВС и сил НАТО.
https://ria.ru/20240306/neft-1931570217.html
https://ria.ru/20240105/barzha-1919820110.html
турция
коджаэли (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909239268_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10df10b7e0b5ac7bdae705afa4012a8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, коджаэли (провинция), нато
В мире, Турция, Коджаэли (провинция), НАТО
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка

Milliyet: из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка

© AP Photo / Jae C. HongДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО, сообщила газета Milliyet.
«
"Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой 4-5 миллионов человек", - сообщила газета.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Суд в Иране конфисковал груз американского нефтяного танкера
6 марта, 19:31
Власти приступили к ликвидации последствий аварии, установив боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации утверждает, что загрязненная часть озера далеко расположена от пунктов забора воды, поэтому гражданам не стоит беспокоиться за свое здоровье.
Проложенный по территории Турции нефтепровод НАТО длиной более трех тысяч километров удовлетворяет потребности турецких ВС и сил НАТО.
Река - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В Дунае затонула баржа с азотными удобрениями
5 января, 14:35
 
В миреТурцияКоджаэли (провинция)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала