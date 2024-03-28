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СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка
Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО, сообщила газета Milliyet. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:11
2024-03-28T07:11
2024-03-28T07:11
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СТАМБУЛ, 28 мар - РИА Новости. Толстая мазутная пленка покрыла озеро Сапанджа на западе Турции после аварии на нефтепроводе НАТО, сообщила газета Milliyet. "Утечка мазута произошла после того, как во время дорожных работ в провинции Коджаэли была пробита ветка нефтепровода НАТО, топливо попало в озеро Сапанджа, снабжающее пресной водой 4-5 миллионов человек", - сообщила газета. Власти приступили к ликвидации последствий аварии, установив боновые ограждения. Местное управление водоснабжения и канализации утверждает, что загрязненная часть озера далеко расположена от пунктов забора воды, поэтому гражданам не стоит беспокоиться за свое здоровье. Проложенный по территории Турции нефтепровод НАТО длиной более трех тысяч километров удовлетворяет потребности турецких ВС и сил НАТО.
https://ria.ru/20240306/neft-1931570217.html
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в мире, турция, коджаэли (провинция), нато
В мире, Турция, Коджаэли (провинция), НАТО
СМИ: озеро в Турции из-за прорыва нефтепровода НАТО покрыла мазутная пленка
Milliyet: из-за прорыва нефтепровода НАТО озеро в Турции покрыла мазутная пленка