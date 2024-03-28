https://ria.ru/20240328/turizm-1936475484.html

Путин рассказал о роли отечественных компаний в сфере туризма

Путин рассказал о роли отечественных компаний в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024

Путин рассказал о роли отечественных компаний в сфере туризма

Отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:53

2024-03-28T19:53

2024-03-28T19:53

туризм

экономика

россия

владимир путин

новости - туризм

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма, заявил президент России Владимир Путин. "Отмечу, отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнерами государства в развитии туристической индустрии. Все меры поддержки, которые уже показали свою эффективность за период реализации текущего национального проекта, должны быть обязательно продлены", - сказал Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

https://ria.ru/20240219/putin-1928326637.html

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экономика, россия, владимир путин, новости - туризм