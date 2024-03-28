https://ria.ru/20240328/turizm-1936463274.html
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма
Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:56
2024-03-28T18:56
2024-03-28T19:34
туризм
новости - туризм
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_20cf8c4a1fd714fa5f2e7e54f308ea5d.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин."Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией, сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936253133_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_4151f0d51baa9afa1c139594d70b2515.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, владимир путин, экономика
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма
Путин призвал поддержать производство отечественных товаров в сфере туризма