https://ria.ru/20240328/turizm-1936463274.html

Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма

Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024

Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма

Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:56

2024-03-28T18:56

2024-03-28T19:34

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин."Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией, сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html

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новости - туризм, россия, владимир путин, экономика