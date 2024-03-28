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Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
18:56 28.03.2024 (обновлено: 19:34 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/turizm-1936463274.html
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма - РИА Новости, 28.03.2024
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма
Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:56
2024-03-28T19:34
туризм
новости - туризм
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин."Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией, сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
https://ria.ru/20240328/putin-1936465919.html
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новости - туризм, россия, владимир путин, экономика
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал поддержать российский бизнес в сфере туризма

Путин призвал поддержать производство отечественных товаров в сфере туризма

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российский бизнес, способный производить отечественные товары в сфере туризма, нужно поддержать, заявил президент России Владимир Путин.
"Там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией, сделать все для того, чтобы наш собственный российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться", - сказал Путин во время совещания о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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