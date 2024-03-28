Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 28.03.2024 (обновлено: 20:03 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/tuberkulez-1936318115.html
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза - РИА Новости, 28.03.2024
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза
Более миллиона новорожденных в 2023 году привиты от туберкулёза, ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:16
2024-03-28T20:03
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608706_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_92adaf451fad31c2d679d8aa5f527489.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более миллиона новорожденных в 2023 году привиты от туберкулёза, ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Основными мерами, направленными на предупреждение распространения туберкулёза, являются иммунизация детского населения, раннее выявление и лечение больных и инфицированных, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулёзной инфекции. За прошедший 2023 год в России проведена вакцинация более 1 млн новорожденных. Ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в России на протяжении десяти лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом, однако заболевание остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения, применение современных препаратов в большинстве случаев приводят к полному выздоровлению, а начальные формы туберкулеза поддаются полному излечению.
https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924608706_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e770d8a96b1010f264b809dfe9fd18a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза

Роспотребнадзор: более миллиона новорожденных привиты от туберкулеза в 2023 году

© iStock.com / narvikkНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© iStock.com / narvikk
Новорожденный ребенок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более миллиона новорожденных в 2023 году привиты от туберкулёза, ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«
"Основными мерами, направленными на предупреждение распространения туберкулёза, являются иммунизация детского населения, раннее выявление и лечение больных и инфицированных, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулёзной инфекции. За прошедший 2023 год в России проведена вакцинация более 1 млн новорожденных. Ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в России на протяжении десяти лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом, однако заболевание остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения, применение современных препаратов в большинстве случаев приводят к полному выздоровлению, а начальные формы туберкулеза поддаются полному излечению.
Кампания по вакцинации от гриппа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В НИИ гриппа дали рекомендации по вакцинации
10 октября 2023, 15:24
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала