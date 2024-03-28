https://ria.ru/20240328/tuberkulez-1936318115.html

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза - РИА Новости, 28.03.2024

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации от туберкулеза

Более миллиона новорожденных в 2023 году привиты от туберкулёза, ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:16

2024-03-28T10:16

2024-03-28T20:03

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Более миллиона новорожденных в 2023 году привиты от туберкулёза, ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "Основными мерами, направленными на предупреждение распространения туберкулёза, являются иммунизация детского населения, раннее выявление и лечение больных и инфицированных, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулёзной инфекции. За прошедший 2023 год в России проведена вакцинация более 1 млн новорожденных. Ежегодный охват новорожденных вакцинацией соответствует рекомендованному уровню – более 95%", - говорится в сообщении. Отмечается, что в России на протяжении десяти лет наблюдается постепенное снижение заболеваемости туберкулезом, однако заболевание остается серьезной проблемой для отечественного здравоохранения, применение современных препаратов в большинстве случаев приводят к полному выздоровлению, а начальные формы туберкулеза поддаются полному излечению.

https://ria.ru/20231010/gripp-1901790966.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)