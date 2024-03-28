https://ria.ru/20240328/transport-1936373488.html

Ликсутов оценил влияние ухода Samsung Pay на оплату проезда в транспорте

Ликсутов оценил влияние ухода Samsung Pay на оплату проезда в транспорте - РИА Новости, 28.03.2024

Ликсутов оценил влияние ухода Samsung Pay на оплату проезда в транспорте

Приостановка работы платежного сервиса Samsung Pay в России не повлияет на систему оплаты проезда в московском транспорте, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:57

2024-03-28T13:57

2024-03-28T16:11

технологии

россия

москва

максим ликсутов

samsung

московское центральное кольцо (мцк)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Приостановка работы платежного сервиса Samsung Pay в России не повлияет на систему оплаты проезда в московском транспорте, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Приостановка с 3 апреля работы платежного сервиса Samsung Pay в России не повлияет на систему оплаты проезда в московском транспорте", - рассказал Ликсутов. Он отметил, что можно оплатить проезд несколькими способами: телефоном Android через Mir Pay с загруженной картой "Мир", любой пластиковой банковской картой и банковским стикером на всех турникетах и валидаторах, по биометрии на всех станциях метро, МЦК и причалах регулярного речного транспорта, любым телефоном через СБП в открытом тестовом режиме на всех турникетах метро, МЦК и речного транспорта. А также наличными или банковской картой в кассах и автоматах по продаже билетов, "Тройкой", картой москвича или билетом "Единый" на 1-2 поездки. "Мы предлагаем пользоваться российскими технологиями при оплате проезда в московском транспорте. Предоставлен широкий выбор сервисов для оплаты поездок, чтобы пассажиры могли подобрать подходящий для себя. По этому показателю мы входим в число мировых лидеров. Уже работает оплата по биометрии, в открытом тестовом режиме - через СБП. В этом году владельцам любых смартфонов станет доступна виртуальная "Тройка", — добавил Ликсутов.

https://ria.ru/20240327/mir-1936117525.html

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технологии, россия, москва, максим ликсутов , samsung, московское центральное кольцо (мцк), санкции в отношении россии