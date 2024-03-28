Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Омана выразил соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:14 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/terakt-1936487503.html
Глава МИД Омана выразил соболезнования после теракта в "Крокусе"
Глава МИД Омана выразил соболезнования после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Глава МИД Омана выразил соболезнования после теракта в "Крокусе"
Глава МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с террористическим... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:14
2024-03-28T21:14
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
украина
брянская область
владимир путин
сергей лавров
александр бортников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_983a03b0bdd3b1891bae134bf4dec23b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", сообщили в российском дипведомстве. "Глава внешнеполитического ведомства Омана выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в концертном комплексе "Крокус сити холл". Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_68c4dae0e773c1c27f381189d9329ba1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, брянская область, владимир путин, сергей лавров, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Сергей Лавров, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Глава МИД Омана выразил соболезнования после теракта в "Крокусе"

Глава МИД Омана выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым выразил соболезнования в связи с террористическим актом в "Крокус сити холле", сообщили в российском дипведомстве.
"Глава внешнеполитического ведомства Омана выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в концертном комплексе "Крокус сити холл". Пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой трагедии", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Запад выгораживает Украину
25 марта, 08:00
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Сотрудник силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Террористы и Европа обидятся за возвращение смертной казни в России
27 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинСергей ЛавровАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала