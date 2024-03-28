https://ria.ru/20240328/terakt-1936474074.html

В ЛНР похоронили женщин, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

В ЛНР похоронили женщин, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" - РИА Новости, 28.03.2024

В ЛНР похоронили женщин, погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Двух женщин, погибших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" похоронили в четверг в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:46

2024-03-28T19:46

2024-03-28T19:46

россия

брянская область

москва

леонид пасечник

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ЛУГАНСК, 28 мар — РИА Новости. Двух женщин, погибших в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" похоронили в четверг в ЛНР, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале."В поселке Краснореченское Кременского муниципального округа сегодня простились с Натальей и Светланой Бондарь, которые трагически погибли от рук террористов в подмосковном "Крокус сити холле"", - написал Пасечник.Он добавил, что семья погибших приняла решение похоронить их в родном поселке, хотя обе женщины жили в последнее время в Московской области. Пасечник подчеркнул, что оказал всю необходимую помощь при организации похорон и выразил родным и близким жертв теракта искренние соболезнования. Ранее глава ЛНР сообщил, что две жительницы освобожденного в 2022 году Кременского района погибли при теракте в Красногорске. Мэр Кременной Вячеслав Третьяков позже сообщил, что администрация готова оказать посильную финансовую и моральную поддержку семье двух местных жительниц. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путина отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240328/pokhorony-1936436862.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935863413.html

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россия, брянская область, москва, леонид пасечник, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)