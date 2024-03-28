https://ria.ru/20240328/terakt-1936453012.html
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"
Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:04
2024-03-28T18:04
2024-03-28T18:04
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
танзания
сергей лавров
крокус сити холл
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906526_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c87b8f652daf67c50c2b807d944a2d8b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Глава танзанийского внешнеполитического ведомства решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", унесший жизни ста сорока мирных граждан. Он выразил глубокие соболезнования и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в МИД РФ. В дипведомстве также отметили, что стороны обсудили вопросы развития связей России и Танзании и "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие плодотворного российско-танзанийского сотрудничества в различных областях, готовность углублять конструктивное взаимодействие и координацию шагов двух государств в ООН и на других международных площадках".
https://ria.ru/20240323/terakt-1935142935.html
россия
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906526_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f249dbf49e31574991a328bb8277d396.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, танзания, сергей лавров, крокус сити холл, оон
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Танзания, Сергей Лавров, Крокус Сити Холл, ООН
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"
Глава МИД Танзании в разговоре с Лавровым решительно осудил теракт в "Крокусе"