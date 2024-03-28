https://ria.ru/20240328/terakt-1936453012.html

Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"

Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"

Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:04

2024-03-28T18:04

2024-03-28T18:04

теракт в "крокус сити холле"

в мире

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танзания

сергей лавров

крокус сити холл

оон

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Глава танзанийского внешнеполитического ведомства решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", унесший жизни ста сорока мирных граждан. Он выразил глубокие соболезнования и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в МИД РФ. В дипведомстве также отметили, что стороны обсудили вопросы развития связей России и Танзании и "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие плодотворного российско-танзанийского сотрудничества в различных областях, готовность углублять конструктивное взаимодействие и координацию шагов двух государств в ООН и на других международных площадках".

https://ria.ru/20240323/terakt-1935142935.html

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в мире, россия, танзания, сергей лавров, крокус сити холл, оон