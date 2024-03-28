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Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
18:04 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/terakt-1936453012.html
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"
Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:04
2024-03-28T18:04
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
танзания
сергей лавров
крокус сити холл
оон
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Глава танзанийского внешнеполитического ведомства решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", унесший жизни ста сорока мирных граждан. Он выразил глубокие соболезнования и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в МИД РФ. В дипведомстве также отметили, что стороны обсудили вопросы развития связей России и Танзании и "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие плодотворного российско-танзанийского сотрудничества в различных областях, готовность углублять конструктивное взаимодействие и координацию шагов двух государств в ООН и на других международных площадках".
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в мире, россия, танзания, сергей лавров, крокус сити холл, оон
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, Танзания, Сергей Лавров, Крокус Сити Холл, ООН
Главы МИД России и Танзании обсудили теракт в "Крокусе"

Глава МИД Танзании в разговоре с Лавровым решительно осудил теракт в "Крокусе"

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Танзании в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Глава танзанийского внешнеполитического ведомства решительно осудил варварский террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл", унесший жизни ста сорока мирных граждан. Он выразил глубокие соболезнования и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщили в МИД РФ.
В дипведомстве также отметили, что стороны обсудили вопросы развития связей России и Танзании и "подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие плодотворного российско-танзанийского сотрудничества в различных областях, готовность углублять конструктивное взаимодействие и координацию шагов двух государств в ООН и на других международных площадках".
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияТанзанияСергей ЛавровКрокус Сити ХоллООН
 
 
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