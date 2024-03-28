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Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:05 28.03.2024 (обновлено: 16:06 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936417207.html
Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе"
Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе"
Житель Сочи Дмитрий Жеуров, которого дочь отправилась искать в Москву, оказался в списке погибших при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:05
2024-03-28T16:06
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
теракт в "крокус сити холле"
сочи
крокус
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СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Житель Сочи Дмитрий Жеуров, которого дочь отправилась искать в Москву, оказался в списке погибших при теракте в "Крокус сити холле". Ранее жительница Сочи Карина в беседе с RT сообщила, что прилетела в Москву, чтобы узнать, что случилось с её отцом, 54-летним Дмитрием Жеуровым. Уточнялось, что вместе с подругой Татьяной он находился на концерте в "Крокус сити холле" 22 марта. По словам Татьяны, Дмитрий получил огнестрельное ранение и не смог выбраться из зала. В списках погибших и пострадавших мужчины не было. В последних опубликованных МЧС России списках погибших появилось имя Дмитрия Жеурова. Таким образом подтвердилось, что житель Сочи стал жертвой теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, крокус
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Теракт в "Крокус Сити Холле", Сочи, Крокус
Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе"

Житель Сочи Жеуров, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Житель Сочи Дмитрий Жеуров, которого дочь отправилась искать в Москву, оказался в списке погибших при теракте в "Крокус сити холле".
Ранее жительница Сочи Карина в беседе с RT сообщила, что прилетела в Москву, чтобы узнать, что случилось с её отцом, 54-летним Дмитрием Жеуровым. Уточнялось, что вместе с подругой Татьяной он находился на концерте в "Крокус сити холле" 22 марта. По словам Татьяны, Дмитрий получил огнестрельное ранение и не смог выбраться из зала. В списках погибших и пострадавших мужчины не было.
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В последних опубликованных МЧС России списках погибших появилось имя Дмитрия Жеурова. Таким образом подтвердилось, что житель Сочи стал жертвой теракта.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиКрокус
 
 
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