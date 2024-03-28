https://ria.ru/20240328/terakt-1936417207.html

Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе"

Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

Житель Сочи, которого искала дочь, оказался в списке погибших в "Крокусе"

Житель Сочи Дмитрий Жеуров, которого дочь отправилась искать в Москву, оказался в списке погибших при теракте в "Крокус сити холле". РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:05

2024-03-28T16:05

2024-03-28T16:06

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

теракт в "крокус сити холле"

сочи

крокус

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СОЧИ, 28 мар – РИА Новости. Житель Сочи Дмитрий Жеуров, которого дочь отправилась искать в Москву, оказался в списке погибших при теракте в "Крокус сити холле". Ранее жительница Сочи Карина в беседе с RT сообщила, что прилетела в Москву, чтобы узнать, что случилось с её отцом, 54-летним Дмитрием Жеуровым. Уточнялось, что вместе с подругой Татьяной он находился на концерте в "Крокус сити холле" 22 марта. По словам Татьяны, Дмитрий получил огнестрельное ранение и не смог выбраться из зала. В списках погибших и пострадавших мужчины не было. В последних опубликованных МЧС России списках погибших появилось имя Дмитрия Жеурова. Таким образом подтвердилось, что житель Сочи стал жертвой теракта. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

сочи

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, крокус