https://ria.ru/20240328/terakt-1936416183.html

РКК окажет материальную помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

РКК окажет материальную помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

РКК окажет материальную помощь пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Российский Красный Крест окажет материальную помощь первым 33 семьям, которые оказались в сложной ситуации из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщили в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:03

2024-03-28T16:03

2024-03-28T16:03

россия

украина

брянская область

владимир путин

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российский Красный Крест окажет материальную помощь первым 33 семьям, которые оказались в сложной ситуации из-за теракта в "Крокус сити холле", сообщили в пресс-службе РКК. "Российский Красный Крест при поддержке партнеров и сотен тысяч неравнодушных граждан включился в помощь людям сразу после трагедии. В РКК поступила информация о первых сложных случаях, в которых нужна срочная помощь. Вчера состоялось первое заседание специальной комиссии, которая определила меры адресной срочной поддержки по этим ситуациям – по всем первым 33 семьям принято решение о выделении материальной помощи уже сейчас. Часть мер поддержки назначены в проактивной форме", – приводит пресс-служба слова председателя Российского Красного Креста Павла Савчука. В РКК отметили, что уже сейчас формируется второй список получателей поддержки. "В первом решении Спецкомиссии назначены меры поддержки для оказания срочной помощи детям, потерявшим одного или двух родителей в результате трагедии или в случае, если родитель пропал без вести или находится в больнице, пострадавшим, находящимся на лечении и нуждающимся в материальной поддержке, а также тем, кто остался одним кормильцем в семье и потерял супруга или супругу", - также уточняется в сообщении. Более того, РКК уже начал выплачивать пострадавшим от 300 до 450 тысяч рублей. "Сейчас Российский Красный Крест в рамках первого этапа оказывает срочную помощь по поступившим к нам кейсам и собирает информацию о потребностях пострадавших. На втором этапе мы перейдем к системным, регулярным мерам поддержки, в том числе восстановление после лечения. Также в течение месяца будет принято решение о назначении ежемесячной выплаты лицам, потерявшим кормильца. Если говорить про детей, то эту выплату будут получать их опекун или родитель до совершеннолетия ребенка. Это станет дополнением к мерам государственной поддержки", – цитирует пресс-служба Савчука. Уточняется, что комиссия будет не только заниматься выработкой, координацией и мониторингом эффективности мер поддержки, но и контролем за расходованием средств. Российский Красный Крест будет каждые 2 месяца публично размещать на своем сайте отчет о расходовании средств. "В ночь трагедии РКК перевел свою горячую линию психологической помощи и психосоциальной поддержки в круглосуточный режим работы. За это время 63 специалиста и волонтера РКК обработали свыше 1 100 звонков. Также специалисты по реагированию на ЧС Российского Красного Креста развернули мобильный пункт помощи, где оказывается круглосуточная психологическая помощь и психосоциальная поддержка. Пункт расположен рядом с мемориалом у "Крокус сити холла", куда приходят люди", - также прокомментировали в пресс-службе РКК. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935782011.html

https://ria.ru/20240325/sredstva-1935747630.html

https://ria.ru/20240325/blagodarnost-1935769614.html

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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия