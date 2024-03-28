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В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты
В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты - РИА Новости, 28.03.2024
В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты
Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, планировавшего совершение терактов, у него нашли две противопехотные мины производства США,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:37
2024-03-28T15:37
2024-03-28T15:37
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ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, планировавшего совершение терактов, у него нашли две противопехотные мины производства США, доработанные под дистанционный подрыв, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жителя города Алешки, гражданина Украины 1991 года рождения, причастного к подготовке совершения диверсионно-террористических актов на территории региона… В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 "Клеймор"), доработанные под дистанционный подрыв, а также средства их инициирования", - говорится в сообщении. Установлено, что задержанный в августе 2022 года был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под руководством которого прошел обучение минно-взрывному делу, в дальнейшем планировал совершить террористические акты в отношении представителей органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей.
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происшествия, россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Херсонская область , Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты
В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты с минами из США
ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, планировавшего совершение терактов, у него нашли две противопехотные мины производства США, доработанные под дистанционный подрыв, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ РФ.
"УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жителя города Алешки, гражданина Украины 1991 года рождения, причастного к подготовке совершения диверсионно-террористических актов на территории региона… В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 "Клеймор"), доработанные под дистанционный подрыв, а также средства их инициирования", - говорится в сообщении.
Установлено, что задержанный в августе 2022 года был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под руководством которого прошел обучение минно-взрывному делу, в дальнейшем планировал совершить террористические акты в отношении представителей органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.
Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей.