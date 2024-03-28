https://ria.ru/20240328/terakt-1936405860.html

В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты

В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты - РИА Новости, 28.03.2024

В Херсонской области задержали мужчину, планировавшего теракты

Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, планировавшего совершение терактов, у него нашли две противопехотные мины производства США,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:37

2024-03-28T15:37

2024-03-28T15:37

происшествия

россия

херсонская область

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

ГЕНИЧЕСК, 28 мар - РИА Новости. Силовики задержали в Херсонской области гражданина Украины, планировавшего совершение терактов, у него нашли две противопехотные мины производства США, доработанные под дистанционный подрыв, сообщили журналистам в региональном управлении ФСБ РФ. "УФСБ России по Херсонской области пресечена преступная деятельность жителя города Алешки, гражданина Украины 1991 года рождения, причастного к подготовке совершения диверсионно-террористических актов на территории региона… В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято одно самодельное взрывное устройство и две противопехотные мины производства США (M18A1 "Клеймор"), доработанные под дистанционный подрыв, а также средства их инициирования", - говорится в сообщении. Установлено, что задержанный в августе 2022 года был завербован сотрудником ГУР МО Украины, под руководством которого прошел обучение минно-взрывному делу, в дальнейшем планировал совершить террористические акты в отношении представителей органов государственной власти, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Обвиняемый находится под стражей.

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

россия

херсонская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, херсонская область , украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)