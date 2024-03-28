https://ria.ru/20240328/terakt-1936399738.html

На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году

На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2024

На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов на территории Ставропольского края в 2023 году, следует из отчета начальника... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:19

2024-03-28T15:19

2024-03-28T15:19

ставропольский край

россия

безопасность

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ПЯТИГОРСК, 28 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов на территории Ставропольского края в 2023 году, следует из отчета начальника регионального главка МВД России Андрея Мишагина во время заседания в краевой думе. "Ключевым направлением деятельности полиции в прошлом году стало предотвращение террористической и экстремистской активности. На этапе подготовки пресечено 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти края и местах массового пребывания людей", – говорится на сайте краевой думы. Согласно отчету, число правонарушений в сфере информационных технологий "увеличилось на 30% и составляет треть от всех зарегистрированных преступлений в крае". Отмечается, что ущерб, нанесенный преступниками, оценивается в 2 миллиарда рублей. "В 2023 году уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах, а также количество преступлений с применением оружия. Сократилась подростковая преступность. Меньше зафиксировано правонарушений, совершенных рецидивистами. В целом, уровень преступности в крае ниже общероссийского", – отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240326/podzhog-1935955281.html

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ставропольский край, россия, безопасность