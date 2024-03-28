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На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году
На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году - РИА Новости, 28.03.2024
На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов на территории Ставропольского края в 2023 году, следует из отчета начальника... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:19
2024-03-28T15:19
2024-03-28T15:19
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ПЯТИГОРСК, 28 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов на территории Ставропольского края в 2023 году, следует из отчета начальника регионального главка МВД России Андрея Мишагина во время заседания в краевой думе. "Ключевым направлением деятельности полиции в прошлом году стало предотвращение террористической и экстремистской активности. На этапе подготовки пресечено 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти края и местах массового пребывания людей", – говорится на сайте краевой думы. Согласно отчету, число правонарушений в сфере информационных технологий "увеличилось на 30% и составляет треть от всех зарегистрированных преступлений в крае". Отмечается, что ущерб, нанесенный преступниками, оценивается в 2 миллиарда рублей. "В 2023 году уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах, а также количество преступлений с применением оружия. Сократилась подростковая преступность. Меньше зафиксировано правонарушений, совершенных рецидивистами. В целом, уровень преступности в крае ниже общероссийского", – отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
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ставропольский край, россия, безопасность
Ставропольский край, Россия, Безопасность
На Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году
МВД: на Ставрополье предотвратили 12 терактов в 2023 году
ПЯТИГОРСК, 28 мар – РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 12 террористических актов на территории Ставропольского края в 2023 году, следует из отчета
начальника регионального главка МВД России Андрея Мишагина во время заседания в краевой думе.
"Ключевым направлением деятельности полиции в прошлом году стало предотвращение террористической и экстремистской активности. На этапе подготовки пресечено 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти края и местах массового пребывания людей", – говорится на сайте краевой думы.
Согласно отчету, число правонарушений в сфере информационных технологий "увеличилось на 30% и составляет треть от всех зарегистрированных преступлений в крае". Отмечается, что ущерб, нанесенный преступниками, оценивается в 2 миллиарда рублей.
"В 2023 году уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в общественных местах, а также количество преступлений с применением оружия. Сократилась подростковая преступность. Меньше зафиксировано правонарушений, совершенных рецидивистами. В целом, уровень преступности в крае ниже общероссийского", – отмечается в сообщении.