https://ria.ru/20240328/terakt-1936386739.html

В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"

В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"

Теракт в "Крокус Сити Холле" могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:32

2024-03-28T14:32

2024-03-28T15:36

россия

брянская область

омер челик

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_983a03b0bdd3b1891bae134bf4dec23b.jpg

СТАМБУЛ, 28 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу NTV."Речь идет об очень большом зале — нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе: нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей — и вдруг они оказываются профессионалами. <...> Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки (иностранного. — Прим. ред.) государства. "Исламское государство"* не могло бы провести такой теракт в одиночку, у таких терактов есть спонсор", — сказал политик.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

https://ria.ru/20240328/terakt-1936353274.html

https://ria.ru/20240328/verbovka-1936333009.html

россия

брянская область

турция

московская область (подмосковье)

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брянская область, омер челик, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, турция, московская область (подмосковье), крокус сити холл, исламское государство*, ближний восток