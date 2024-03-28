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В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:32 28.03.2024 (обновлено: 15:36 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936386739.html
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"
Теракт в "Крокус Сити Холле" могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:32
2024-03-28T15:36
россия
брянская область
омер челик
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле"
в мире
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СТАМБУЛ, 28 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу NTV."Речь идет об очень большом зале — нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе: нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей — и вдруг они оказываются профессионалами. &lt;...&gt; Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки (иностранного. — Прим. ред.) государства. "Исламское государство"* не могло бы провести такой теракт в одиночку, у таких терактов есть спонсор", — сказал политик.Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html
https://ria.ru/20240328/terakt-1936353274.html
https://ria.ru/20240328/verbovka-1936333009.html
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россия, брянская область, омер челик, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, турция, московская область (подмосковье), крокус сити холл, исламское государство*, ближний восток
Россия, Брянская область, Омер Челик, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Турция, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл, Исламское государство*, Ближний Восток
В Турции допустили причастность иностранной разведки к теракту в "Крокусе"

Челик: теракт в "Крокусе" могли осуществить при поддержке иностранной разведки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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СТАМБУЛ, 28 мар — РИА Новости. Теракт в "Крокус Сити Холле" могли осуществить только при поддержке иностранной разведки, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в интервью телеканалу NTV.
"Речь идет об очень большом зале — нужно знать, как туда попасть, должен быть тот, кто покажет это. Представьте себе: нужно организовать группу приехавших с Ближнего Востока в поисках работы людей — и вдруг они оказываются профессионалами. <...> Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки (иностранного. — Прим. ред.) государства. "Исламское государство"* не могло бы провести такой теракт в одиночку, у таких терактов есть спонсор", — сказал политик.
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Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших, в котором 143 фамилии. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
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Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБрянская областьОмер ЧеликВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреТурцияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити ХоллИсламское государство*Ближний Восток
 
 
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