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В Кремле прокомментировали статью NYT о данных США по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:51 28.03.2024 (обновлено: 13:16 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936357625.html
В Кремле прокомментировали статью NYT о данных США по теракту в "Крокусе"
В Кремле прокомментировали статью NYT о данных США по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле прокомментировали статью NYT о данных США по теракту в "Крокусе"
Кремлю ничего не известно об информации New York Times, согласно которой, спецслужбы США не передали РФ всей информации по теракту в "Крокусе", сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:51
2024-03-28T13:16
теракт в "крокус сити холле"
сша
россия
в мире
дмитрий песков
крокус сити холл
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кремлю ничего не известно об информации New York Times, согласно которой, спецслужбы США не передали РФ всей информации по теракту в "Крокусе", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности сообщила, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы."Нет, ничего не известно. Но информация New York Times со ссылкой на источники - это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-нибудь по этому поводу.Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отметил, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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сша, россия, в мире, дмитрий песков, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", США, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Крокус Сити Холл
В Кремле прокомментировали статью NYT о данных США по теракту в "Крокусе"

Песков: Кремлю не известно, что спецслужбы США не передали все данные по теракту

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл после теракта
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл" после теракта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Кремлю ничего не известно об информации New York Times, согласно которой, спецслужбы США не передали РФ всей информации по теракту в "Крокусе", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности сообщила, что американские спецслужбы не предоставили российской стороне всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье, опасаясь, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах работы.
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"Нет, ничего не известно. Но информация New York Times со ссылкой на источники - это информация, к которой надо относиться с большой осторожностью в наше время", - ответил Песков на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-нибудь по этому поводу.
Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, информация о подготовке теракта в России в начале марта, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали. В то же время он отметил, что данные США о планируемых терактах не всегда бывают конкретными, и пожелал, чтобы в них было больше деталей.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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