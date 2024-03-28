https://ria.ru/20240328/terakt-1936355990.html
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"
С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:43
2024-03-28T12:43
2024-03-28T17:51
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь просто нужно исходить из того, что пока совсем мало времени прошло, и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли", - сказал он журналистам.На вопрос, существуют ли какие-либо проблемы с контролем участка российско-украинской границе, куда собирались уйти террористы, Песков также сказал, что следствие сейчас ведется."Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами. В том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули", - ответил он.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крокус сити холл, россия, дмитрий песков
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"
Песков: для аргументированных версий по теракту в "Крокусе" нужно время
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Здесь просто нужно исходить из того, что пока совсем мало времени прошло, и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли", - сказал он журналистам.
На вопрос, существуют ли какие-либо проблемы с контролем участка российско-украинской границе, куда собирались уйти террористы, Песков также сказал, что следствие сейчас ведется.
"Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами. В том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули", - ответил он.