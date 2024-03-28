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В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
12:43 28.03.2024 (обновлено: 17:51 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/terakt-1936355990.html
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"
С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:43
2024-03-28T17:51
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус сити холл
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь просто нужно исходить из того, что пока совсем мало времени прошло, и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли", - сказал он журналистам.На вопрос, существуют ли какие-либо проблемы с контролем участка российско-украинской границе, куда собирались уйти террористы, Песков также сказал, что следствие сейчас ведется."Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами. В том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули", - ответил он.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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происшествия, крокус сити холл, россия, дмитрий песков
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус Сити Холл, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"

Песков: для аргументированных версий по теракту в "Крокусе" нужно время

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сотрудники силовых структур у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Здесь просто нужно исходить из того, что пока совсем мало времени прошло, и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли", - сказал он журналистам.
На вопрос, существуют ли какие-либо проблемы с контролем участка российско-украинской границе, куда собирались уйти террористы, Песков также сказал, что следствие сейчас ведется.
"Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами. В том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули", - ответил он.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокус Сити ХоллРоссияДмитрий Песков
 
 
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