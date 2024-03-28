https://ria.ru/20240328/terakt-1936355990.html

В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"

В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле ответили на вопрос о версиях в деле по теракту в "Крокусе"

С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:43

2024-03-28T12:43

2024-03-28T17:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус сити холл

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С момента теракта в "Крокус сити холле" прошло совсем мало времени для выдвижения аргументированных версий произошедшего, следствие ведется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Здесь просто нужно исходить из того, что пока совсем мало времени прошло, и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли", - сказал он журналистам.На вопрос, существуют ли какие-либо проблемы с контролем участка российско-украинской границе, куда собирались уйти террористы, Песков также сказал, что следствие сейчас ведется."Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучиваться нашими следственными органами и специальными службами. В том числе и по тому вопросу, о котором вы сейчас упомянули", - ответил он.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, крокус сити холл, россия, дмитрий песков