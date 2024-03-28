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В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов
В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов - РИА Новости, 28.03.2024
В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов
Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения терактов в России, сообщило республиканское Министерство труда, соцобеспечения и миграции и призвало не... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:02
2024-03-28T11:02
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БИШКЕК, 28 мар — РИА Новости. Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения терактов в России, сообщило республиканское Министерство труда, соцобеспечения и миграции и призвало не поддаваться на провокации.По данным представительства министерства в Москве, активная вербовка ведется через соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram. Для участия в терактах на территории России пытаются привлекать и детей.Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств. Анализируя переписку в различных группах, они вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Делают ставку на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности. "Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях", — говорится в сообщении.Там также призвали соотечественников контролировать детей.Ведомство напомнило, что за участие в террористическом акте может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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киргизия, россия, telegram, в мире
Киргизия, Россия, Telegram, Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире
В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов
В Киргизии предупредили о попытках вербовки граждан для терактов в России
БИШКЕК, 28 мар — РИА Новости.
Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения терактов в России, сообщило республиканское Министерство
труда, соцобеспечения и миграции и призвало не поддаваться на провокации.
По данным представительства министерства в Москве, активная вербовка ведется через соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram. Для участия в терактах на территории России пытаются привлекать и детей.
Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств. Анализируя переписку в различных группах, они вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Делают ставку на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности.
«
"Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях", — говорится в сообщении.
Там также призвали соотечественников контролировать детей.
Ведомство напомнило, что за участие в террористическом акте может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.