https://ria.ru/20240328/terakt-1936330350.html

В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов

В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов - РИА Новости, 28.03.2024

В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов

Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения терактов в России, сообщило республиканское Министерство труда, соцобеспечения и миграции и призвало не... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:02

2024-03-28T11:02

2024-03-28T11:59

киргизия

россия

telegram

теракт в "крокус сити холле"

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_58802769e8f4e2013646bc566c4de91b.jpg

БИШКЕК, 28 мар — РИА Новости. Граждан Киргизии пытаются вербовать для совершения терактов в России, сообщило республиканское Министерство труда, соцобеспечения и миграции и призвало не поддаваться на провокации.По данным представительства министерства в Москве, активная вербовка ведется через соцсети и мессенджеры, в том числе Telegram. Для участия в терактах на территории России пытаются привлекать и детей.Вербовщики действуют в основном через сайты знакомств. Анализируя переписку в различных группах, они вычисляют жертв по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам. Делают ставку на уязвимых людей, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности. "Представительство призывает кыргызстанцев, проживающих или временно находящихся на территории России, не поддаваться на различные провокации, не трудоустраиваться через социальные сети, не участвовать в различных акциях", — говорится в сообщении.Там также призвали соотечественников контролировать детей.Ведомство напомнило, что за участие в террористическом акте может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20231115/moskva-1909509512.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, telegram, в мире