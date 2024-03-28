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Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки
Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки - РИА Новости, 28.03.2024
Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки
Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:31
2024-03-28T09:31
2024-03-28T10:33
специальная военная операция на украине
авдеевка
орловская область
андрей клычков
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки, сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "С первых дней спецоперации мы взаимодействуем, в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения. Совсем недавно мы были в гостях у третьей гвардейской бригады, передали им бронированный автомобиль. Сегодня они очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки", - написал губернатор. Клычков уточнил, что американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося от Авдеевки наступления группировки "Центр". Он сообщил, что бойцы прислали видео уничтожения танка, и поздравил их с удачной операцией. На кадрах видео, которым Клычков сопроводил сообщение, показано уничтожение танка летящим к нему дроном. Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта сообщил, что с начала года российскими военными в зоне СВО были уничтожены четыре "Абрамса".
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Видео уничтожения танка Abrams в районе Бердычей
Видео уничтожения танка Abrams в районе Бердычей. Кадры опубликовал советник орловского губернатора.
2024-03-28T09:31
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авдеевка, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Орловская область, Андрей Клычков, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки
Клычков: бойцы, которым помогает Орловская область, подбили Abrams под Авдеевкой