https://ria.ru/20240328/tank-1936311067.html

Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки

Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки - РИА Новости, 28.03.2024

Орловский губернатор рассказал о подбитом танке Abrams в районе Авдеевки

Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:31

2024-03-28T09:31

2024-03-28T10:33

специальная военная операция на украине

авдеевка

орловская область

андрей клычков

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки, сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале. "С первых дней спецоперации мы взаимодействуем, в том числе с бойцами из отдельных гвардейских бригад специального назначения. Совсем недавно мы были в гостях у третьей гвардейской бригады, передали им бронированный автомобиль. Сегодня они очередной раз отличились на фронте, подбили американский Abrams у Авдеевки", - написал губернатор. Клычков уточнил, что американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося от Авдеевки наступления группировки "Центр". Он сообщил, что бойцы прислали видео уничтожения танка, и поздравил их с удачной операцией. На кадрах видео, которым Клычков сопроводил сообщение, показано уничтожение танка летящим к нему дроном. Министр обороны Сергей Шойгу 20 марта сообщил, что с начала года российскими военными в зоне СВО были уничтожены четыре "Абрамса".

https://ria.ru/20240306/ssha-1931334088.html

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Видео уничтожения танка Abrams в районе Бердычей Видео уничтожения танка Abrams в районе Бердычей. Кадры опубликовал советник орловского губернатора. 2024-03-28T09:31 true PT0M26S

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авдеевка, орловская область, андрей клычков, вооруженные силы рф, безопасность