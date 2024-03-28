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Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:25 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/svo-1936384683.html
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.03.2024
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли там поражение украинским подразделениям в районах двух... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:25
2024-03-28T14:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли там поражение украинским подразделениям в районах двух населённых пунктов, потери противника составили до 145 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли там поражение украинским подразделениям в районах двух населённых пунктов, потери противника составили до 145 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что потери противника составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная Республика
 
 
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