https://ria.ru/20240328/svo-1936384683.html

Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 28.03.2024

Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли там поражение украинским подразделениям в районах двух... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:25

2024-03-28T14:25

2024-03-28T14:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и нанесли там поражение украинским подразделениям в районах двух населённых пунктов, потери противника составили до 145 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение подразделениям 58-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери противника составили до 145 военнослужащих и семь автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика